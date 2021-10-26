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增加疫苗施打率 陳其邁：考慮在捷運站設置施打站
高雄市長陳其邁今主持市政暨防疫會議，會中談及城中城後續安置、疫苗接種與扁琉璃蟻狀況，為增加疫苗覆蓋率，可能在捷運站等區塊設疫苗接種站。針對城中城後續安置，陳其邁表示，市府會以家庭為中心、提供一對一醫療、社福、安置、住宅、就業與法律扶助等協助，也要求各機關機關持續追蹤、關懷。目前善款已達2億6799逾萬元，市府也表示會秉持公開透明原則，審慎周全規畫。
疫苗施打狀況，陳其邁也要求相關局處掌握長輩常去的場所，包含社區活動中心、長照中心等，宣導、鼓勵長輩接種新冠肺炎疫苗；另也考慮在捷運站等年輕人出入的地點提供接種服務，增加接種便利性，也提高疫苗涵蓋率。
市政會議也提及，近年因氣候變遷等因素，扁琉璃蟻數量大幅增加，因扁琉璃蟻有趨光特性，大量進入民宅。造成民眾困擾。農業局指出，今年婚飛規模較歷年低，今年扁琉璃蟻婚飛期也將結束。區公所在每年1月起開始會加強宣導，同時動員里、鄰長、居民落實居家環境清潔、布餌等防治工作。陳其邁表示，農業局務必會同區公所定期針對重點區域進行巡檢，婚飛期間區公所也要加強宣導居民使用誘蟻燈具誘殺飛蟻。環保局需協助環境噴藥並積極爭取中央防治預算。
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