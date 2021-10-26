「金門城」明清遺跡多 文化局爭取登錄史蹟

金門縣舊金城有不少明清時期遺跡，金門縣文化局和當地居民推動「明清金門城遺跡申請登錄為史蹟」行動；為了聽取相關管理單位及民眾意見，文化局定11月12日辦理公聽會。

史書記載，金門古稱浯洲、浯嶼等；明朝江夏侯周德興在洪武年間興建「金門守禦千戶所城」，落成年代在1387年到1392年之間，之後浯洲改名為「金門」。為了與現今金門縣金城鎮區隔，金門城又稱「舊金城」，但本地人還是習慣稱金門城。

當今金門城內仍有不少明朝時代遺跡，如文台寶塔、明遺老街和虛江嘯臥碣群等，極富歷史文化價值，也是縣府近年力推的文化旅遊景點。

文化局今天發布新聞表示，「金門城舊址區域文化資產價值評估計畫」案經匯聚居民共識，把金門城定位為「史蹟」推動，讓保存與發展都能兼顧前提下，「明清金門城遺跡」依史蹟登錄程序啟動，已完成登錄前現場勘查作業。

文化局表示，11月12日晚間7時將在金門城里民活動中心（金門縣金城鎮金門城85之2號）辦理公聽會，歡迎受邀者及各界人士踴躍參加。

文化局表示，「史蹟登錄及廢止辦法」第3條明訂，主管機關為了史蹟登錄，可以現場勘查、召開公聽會、經審議會審議通過或作成登錄處分，辦理公告，並通知處分相對人。直轄市、縣市主管機關登錄者，報中央主管機關備查。因此，文化局依前述法規辦理這次公聽會。

文化局長許正芳表示，籌備召開「明清金門城遺跡申請登錄為史蹟」公聽會，是針對地方居民與權益關係人說明史蹟登錄作業進度與未來規劃，廣泛蒐集意見，推進史蹟登錄程序。