城中城罹難者每人400萬 高市社會局宣布停止募款

高雄城中城大火造成46人死亡、43人受傷，社會善款累計至今天下午共2億6799萬餘元。高市社會局表示，捐款會百分之百用在受災民眾身上，捐款76%用在罹難者及傷者慰助金、14%租屋或依親補助，以及10%旅館安置、醫療費用、喪葬費用等協助，每名罹難者400萬元慰問金，專戶今天停止收受大眾捐款。

市長陳其邁陪同災民看屋，並指示延長租屋依親補助從半年延長至2年。直至昨日止，共受理67戶後災戶申請，核定38戶、不符合8戶，另有21戶審核中。

社會局指出，城中城救災專戶至今天下午3點，高市府社會局社會救助金專戶共收到捐款1萬2106筆，總金額2億6799萬餘元。高雄市社會救助金專戶管理會昨日開今年第1次臨時委員會議，15位委員出席13位，含社會局、主計處、衛生局及法制局5位代表，以及學者、會計師與律師，全數委員決議，善款全數分配於受災戶，災民身分確認後盡速發放慰助金，會對外發布善款處理情形。

會中決議，76%罹難者及傷者慰助金，14%租屋依親補助，10%用在緊急旅館安置、醫療費用、喪葬費用等罹難者家屬及受災者必要協助。