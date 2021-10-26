首屆屏東優質紅龍果評鑑 果王單顆重逾1公斤

屏東縣政府今天公布首屆「屏東縣優質紅龍果評鑑」成績，萬丹鄉果農洪兆濡培育的紅龍果，贏過縣內其他21名紅龍果農，奪得評鑑冠軍，他的紅龍果也以1033公克拿下重量果王。

評鑑昨天舉行，今天公布成績，由萬丹鄉果農洪兆濡奪得冠軍，而他栽種的紅龍果也以單顆1033公克奪得果王。

洪兆濡接受媒體採訪時表示，他的果園採取草生栽培、一株一果等管理方式，就是讓紅龍果外觀及口感都維持好品質，這次在首屆屏東縣紅龍果評鑑奪冠，對他來說意義非凡，也感謝縣府辦理評鑑，讓屏東縣紅龍果更有知名度。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣紅龍果種植面積及產量過去10年顯著成長，去年種植面積達428公頃，產量約1萬920公噸，占全國15%，紅龍果已是屏東縣重點農作物之 一，未來縣府會在行銷活動及「屏東好物」訂購平台推廣，讓獲獎紅龍果直攻實體零售及電商通路。

縣府農業處指出，今年雨水多，相對蝸牛、螞蟻多，果園更加不好管理，許多農友想參賽，因為缺果或自認果品品質不夠好而放棄，不過最後仍有22人報名品質評鑑及9人報名果王評鑑，參賽果品在雨期之後品質仍佳，沒有草腥味，糖酸比適中，果肉Q度佳，可算是中上品質。

縣府除頒獎給得獎果農外，另頒發匾額給3名獲得農委會「110年度產銷履歷達人」的縣內農友，分別是枋山鄉芒果農林家淳、高樹鄉蜜棗農張榮裕及佳冬鄉養殖石斑魚的陳啟宏。