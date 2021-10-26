高雄取消70多處待轉標誌 交通局：但仍保留地面待轉區

機車待轉區常被譏為「待撞區」，部分待轉區因空間不足，常有待轉區太小，停等機車過多，不只機車容易被來車撞到，車輛也常為了閃避待轉機車造成擦撞。高雄市交通局近年來陸續取消機車待轉區標誌，目前已拿掉70多處標誌，等於不強制機車一定要待轉。

交通局解釋，雖然拿掉標誌，但仍保留路面上的待轉區，因有些長者已習慣兩段式左轉，且反應較慢需有待轉區較安全。目前高雄市交通局對待轉區的設置為，兩線道路段原則開放直接左轉，例外則另外規定；三線道以上的路段則是原則禁止直接左轉，但有部分路段增設左轉道，可依時向燈號左轉。

交通局長張淑娟表示，不少機車族認為待轉區是費時又不安全的設置，但待轉區對年者騎士還是有必要的，因他們的反應較慢，如直接左轉易造成事故，因此雖拿掉待轉標誌，仍留下路面的待轉區警察取締是依照路面是否有標誌。

交通局表示，常見的待轉區過小狀況通常發生在T字路口，T字路口較無空間，加上要保留1.5米的行人通行空間，限縮待轉區的畫設空間。近3個月也實地勘查，調整較不易待轉區。

另外T字路口也常有待轉機車和轉彎汽車、行人擦撞事故，針對此狀況，交通局調整全市近200個T字路口時相，讓待轉區機車和行人提早起步，對向才綠燈通行，藉此減少側撞事故。交通局智慧運輸中心王志綱表示，早開綠燈調整綠燈提早約5秒至10秒，讓待轉區機車與行人先行，也讓對向轉彎車能夠明確看到待轉區機車與行人位置，減少事故的發生。