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城中城第二？高雄七賢大樓部分老舊樓層不合消防法規
高雄城中城大火傷亡慘重，鹽埕區老舊大樓同樣產生危機感。高市議員李喬如指出，鹽埕區七賢大樓屋齡起建至今超過40年，這棟住商合一的建物居住環境欠佳，地上建物624戶、分屬515人持有，經發局與國有財產署也有持有地上物，土地所有權全屬經發局，重建相對單純，盼市府儘速研議尋求解決方案，避免悲劇重演。經發局長廖泰翔表示，管委會今年初成立「消防公基金」，會推動整體消防安全。
高市議會今日進行財政部門業務質詢。民進黨議員李喬如指出，前市長王玉雲在民國68年開始興建七賢大樓，一年後建商落跑停工，7年後才在前市長蘇南成手上完成，內部有滲水問題，環境非常不理想，5年前兩度參與重建討論，因所有權人出席率低，無法取得共識，現在氛圍或許因城中城案有改變。
李喬如指出，七賢大樓是住商合一建物，地下2層、地上16層，624戶屬於515位所有權人，其中經發局與國有財產署各持有13戶、2戶，其餘均為私人持有；地上1至4樓商場，5至16樓是住宅，商場已經不再使用，住宅密度高，原建架構未符合現代消防法，住戶有意願重建，盼有主導權的市府全力協助。
國民黨蔡金晏議員也指出，此次城中城大樓促成外界重視老舊大樓問題，市府公教大樓過去有消防與灑水系統問題，另外七賢大樓問題也要注意。
經發局長廖泰翔答詢說，短期會先以安全為主要考量，包含消防與結構安全，會跟管委會合作改善，目前經發局持有的2至4樓符合消防規定，其餘樓層有一些不合格，去年底管委會通過決議成立「消防公基金」改善，今年初啟動，會整體推動消防安全；中長期來說，都更是比較好的方式，但涉及私有產權，需要住戶出來進一步討論與協商，朝這個方向努力。
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