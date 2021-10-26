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高流開幕！文化部推南方流行音樂產業 金音獎移師高雄

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供

高雄流行音樂中心10月31日正式啟用，當天開幕儀式及演唱會「看見高雄的未來」，宣告南台灣音樂產業新紀元到來。文化部加碼宣布11月6日首次將金音創作獎頒獎典禮移師高雄，用行動支持高雄發展流行音樂產業。

高流海音館今年3月27日已完成滿載測試，受疫情影響，開幕時間延期調整，但高流持續發揮功能與公共服務責任，先前推出高流音樂加油站，以音樂陪伴醫護和民眾，並加入疫苗接種站行列，持續規畫系列線上活動，在疫情延燒的日子以各形式的音樂活動陪伴大家。

高流表示，隨著疫情解禁、場地場租優惠策略持續加溫，各大演出團體持續接洽，包含後續即將登場的「真愛路1號」開幕系列活動、11月6日「金音創作獎頒獎典禮」、12月4日「臺灣文化啟蒙運動 高雄紀念音樂會」，今年底有萬眾期待的跨年驚喜，還有明年5月「鼓鼓呂思緯巡迴演唱會」都蓄勢待發。

高流董事長、高雄市文化局長王文翠表示，透過長年累積的扶植型音樂推廣政策，高雄從「南面而歌」找到了很多屬於台語的好創作；從「青春尬歌」發現年輕一代的音樂創作能量；也讓「活化流行音樂創作表演空間示範計畫」開創了許多充滿音樂能量的場域。現在更透過疫情期間的場館優惠減免、高雄流行音樂中心音浪塔影音築港計畫，都朝打造南方影視音產業基地的目標前進。

王文翠說，高流將以「前店後廠」的形式，持續結合各式新型態流行音樂展演節目內容，同時加值影視音服務內容及整合線上線下服務，建立起完整的產業展演產業鏈。

高流執行長李欣芸表示，高流將有各式各樣的演唱會陸續登場，長期目標更肩負人才培育、流行音樂發展的使命。高流也積極地希望與各單位合作請益，將優秀的新血帶進高流，也期望高流走入產業，雙方可以進行各式各樣的產學合作。

高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心10月31日開幕正式啟用。圖／高雄市文化局提供

疫情 演唱會 高雄流行音樂中心 文化部

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