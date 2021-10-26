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六都負債最高 高雄議員問「如何替年輕人減債」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市負債2462億元，議員王耀裕關心市府如何減輕年輕人未來負擔。記者徐白櫻／翻攝
高雄市負債2462億元，議員王耀裕關心市府如何減輕年輕人未來負擔。記者徐白櫻／翻攝

高雄市明年度總預算歲入編列1455.98億元、歲出1514.92億，兩者差短預計淨舉借58.94億元。高市議員王耀裕質疑，六都負債總數6720億，高雄市以2462億居冠、桃園市445億最低，中央統籌分配稅款與補助款落在北市與新北市之後，負債卻最高，市府要如何減輕年輕人負擔。財政局長陳勇勝表示，促參開發與活化都有亮麗績效，另因勞健保欠費償完80億，明年補助相對減少，會努力爭取補助。

國民黨市議員王耀裕指出，六都負債總數6720億，高雄市2462億最高、桃園市445億最低，桃園有航空城等重大建億，市府要思考如何降低高雄負債，否則青少年一出社會就背負債務很沉重。

王耀裕說，主計總處公布明年一般性補助款全台縣市共編列1965.46億，比今年多出72億元。高雄部分，普通統籌分配款與一般補助款今年465億、明年共489.9億元，所以明年會增加24億，不過台北市增加36億、新北31億，許多重大產業在高雄，為何稅款、補助款都輸台北與新北，是否應該向負債最輕的桃園市學習。

財政局長陳勇勝答詢指出，高雄促參開發與活化都有亮麗績效，今年民間投資金額達200億，高雄捷運「O4站土地開發案」讓市府增加28億收入，許多招商引資案都能帶動產業。此外，中央統籌分配款或一般型或計畫型補助，在六都來說名列第二或第二，總金額不會自滿，也會繼續努力，明年度因為勞健保今年已經償還80億，所以相對來說，明年一般型與計畫型補助會少56億，會再努力爭取中央補助款。

桃園 高雄市

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