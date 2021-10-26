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舊紙漿廠蛻變屏東縣民公園 再獲2國際大獎

中央社 / 屏東縣26日電

以台糖舊紙漿廠再造的屏東縣民公園，獲得日本國際設計獎及國際景觀建築師協會舉行的亞太區景觀大賞，屏東縣政府表示，這2個大獎讓縣民公園成為亞洲建築美學中最亮一顆星。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，被視為日本設計領頭羊的優良設計獎日前公布2021年全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」自全球5835件作品中脫穎而出，分別榮獲日本國際設計獎（Good Design Award）及國際景觀建築師協會舉行亞太區景觀大賞（IFLAASIA-PAC LA Awards）榮譽，讓屏東縣民公園成為亞洲建築美學中最亮的一顆星。

縣府表示，日本優良設計獎對屏東縣民公園評語為「精緻的設計為市民提供了一個享受自然的地方或一個兒童遊樂場，同時利用了現存的結構，受到了高度讚揚。神秘的幾何構圖，留下了昔日工廠的淡淡記憶，營造出詩意的風景」。

縣長潘孟安表示，屏東縣民公園象徵是屏東美學品牌，更成為一種生活風格，屏東不只是一味求新求變，用新時代語彙來闡釋屏東的獨一無二，找出屏東的機會，這次屏東縣民公園參與IFLA景觀大獎競賽，不僅取得國際獎項的榮耀，也讓國際看見台灣卓越的創新與設計實力。

縣府城鄉發展處表示，屏東縣民公園是一個舊紙漿廠文化復興的典範，也是一個歷史建築再造的成功場域，這個場域讓一座藏於屏東地區街廓中的日本時期歷史遺構建築，延續了原有舊遺構型態。

縣府表示，縣府不但打開了這座閒置多年、屏東人過去觸摸不到的土地，還將過程裡意外挖到封塵27年的紙漿廠工業遺構保留並重新賦予生命，從而進行了一場城市再造工程，同時啟動延續整個殺蛇溪河畔的融合力和生命力，並重新以新時代角色定位開啟序曲。

縣府表示，日本優良設計獎（Good Design Award）與德國iF設計獎、德國紅點設計獎、美國IDEA獎比肩作為世界4大設計獎項之一，是日本國內唯一「綜合性設計評價制度」，也是亞洲地區最具權威性及影響力的設計獎項。

亞太區景觀大賞是由國際景觀建築師協會舉辦，是國際景觀專業領域主要組織，也是聯合國教科文組織認定的專業夥伴團體，依地域關係分為5處分會，包括美、非、亞太、歐及中東，台灣為亞太分會14個成員之一。

屏東縣民公園今年7月曾獲得「2021美國Architizer-A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine-LILA特別推薦獎」；4月奪下美國繆斯設計獎（MUSE DesignAwards）首獎及義大利國際設計獎 （A'DesignAward）。

屏東縣政府 歷史建築

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