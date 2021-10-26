屏科大周邊逢大雨必淹 縣府區域排水整治見成效

屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，位於東港溪流域，早年以耕作鳳梨為主，土壤流失嚴重，加上排水系統老舊，通洪斷面不足，大雨來時經常積淹水；縣府向中央相關機關爭取經費改善，4年前從上游坡地至下游排水系統著手系統性的整體治理，近年來已見改善成效，包括屏科大門口周邊在內的中林地區今年已不再積淹水。

縣府水利處說，內埔鄉中林村地區排水改善問題，分為上游坡地管制合法開發、上游坡地野溪治理及下游排水改善三大區塊，經整體區域治理改善考量，分別向經濟部水利署與農委會水保局關爭取經費辦理分期治理中，也對上游坡地輔導監控其合法開發，涉及台灣農林公司的農地水土保持計畫部分，已要求按水土保持計畫辦理水土保持處理與維護。

水利處表示，中林地區上游坡地輔導監控其合法開發方面，已要求台灣農林公司完成農地水土保持計畫，合計完成滯洪、沉砂池體積達41萬多立方公尺，後續將依規抽查水土保持永久設施，以確保水土保持設施持續有效運作；上游坡地野溪治理方面，已爭取第2期工程，補助工程費1380萬元，目前已完成第1期工程、第2期目前設計中。

水利處說，下游排水改善方面爭取補助工程費3億7183萬元，已完成第1、2期，改善範圍從屏科大南側到中林社區環保公園西側，長度1335公尺，目前執行第3期，下游從老埤社區活動中心南側至學府路南側辦理渠道拓寬，中林社區環保公園西側往上游改善至中林路422巷，總長度1760公尺，正辦理用地作業，預計明年3月發包，同時爭取第4期工程，將繼續往上游治理並銜接至龍泉地區下水道系統與中林村支流截流，全線整治後，可有效改善中林村地區積淹水窘況。