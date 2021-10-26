快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏科大周邊逢大雨必淹 縣府區域排水整治見成效

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，過去遇豪雨經常積淹水；縣府從上游坡地至下游排水系統著手系統性的整體治理，近年來已見改善成效。圖／屏東縣政府提供
屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，過去遇豪雨經常積淹水；縣府從上游坡地至下游排水系統著手系統性的整體治理，近年來已見改善成效。圖／屏東縣政府提供

屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，位於東港溪流域，早年以耕作鳳梨為主，土壤流失嚴重，加上排水系統老舊，通洪斷面不足，大雨來時經常積淹水；縣府向中央相關機關爭取經費改善，4年前從上游坡地至下游排水系統著手系統性的整體治理，近年來已見改善成效，包括屏科大門口周邊在內的中林地區今年已不再積淹水。

縣府水利處說，內埔鄉中林村地區排水改善問題，分為上游坡地管制合法開發、上游坡地野溪治理及下游排水改善三大區塊，經整體區域治理改善考量，分別向經濟部水利署與農委會水保局關爭取經費辦理分期治理中，也對上游坡地輔導監控其合法開發，涉及台灣農林公司的農地水土保持計畫部分，已要求按水土保持計畫辦理水土保持處理與維護。

水利處表示，中林地區上游坡地輔導監控其合法開發方面，已要求台灣農林公司完成農地水土保持計畫，合計完成滯洪、沉砂池體積達41萬多立方公尺，後續將依規抽查水土保持永久設施，以確保水土保持設施持續有效運作；上游坡地野溪治理方面，已爭取第2期工程，補助工程費1380萬元，目前已完成第1期工程、第2期目前設計中。

水利處說，下游排水改善方面爭取補助工程費3億7183萬元，已完成第1、2期，改善範圍從屏科大南側到中林社區環保公園西側，長度1335公尺，目前執行第3期，下游從老埤社區活動中心南側至學府路南側辦理渠道拓寬，中林社區環保公園西側往上游改善至中林路422巷，總長度1760公尺，正辦理用地作業，預計明年3月發包，同時爭取第4期工程，將繼續往上游治理並銜接至龍泉地區下水道系統與中林村支流截流，全線整治後，可有效改善中林村地區積淹水窘況。

淹水 屏科大 農地

延伸閱讀

大雨中忙公事 她爽約遭KTV店家傳訊罵「沒信用的垃圾」

羅東「十六份排水」新貌亮相 鴨母船重現運鹽歷史

集集3處道路設施改善待修 南投縣府會勘後將自籌

南投崩埤道路已重鋪 縣府再簽350萬元修路顧排水

相關新聞

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

高雄林園工業區石化廠事故頻傳，昨晚又發生合興化工火警。高市議員邱于軒說，昨晚里長居民苦等一小時才見廠方代表出面說明事故原...

綠鬣蜥肆虐萬丹紅豆田 屏縣加碼經費強力移除

屏東縣萬丹鄉紅豆遠近馳名，最期正值紅豆種植期，萬丹鄉農民通報發現有綠鬣蜥啃食紅豆苗嫩芽苗，憂心產量減少及影響市場價格，立...

屏科大周邊逢大雨必淹 縣府區域排水整治見成效

屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，位於東港溪流域，早年以耕作鳳梨為主，土壤流失嚴重，加上排水系統老舊，通洪斷面不足，大...

屏東縣民公園醜小鴨變天鵝 奪日本設計獎、亞太景觀獎

被視為日本設計領頭羊的優良設計獎，日前公布了2021年全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」自全球5835件作品中脫穎而出，...

連鎖藥局投入毒防行列 高市社區毒防關懷站增至183站

高雄市毒品防制局建置社區毒品防制關懷站，包括社區診所、衛生所、藥局，希望建構綿密社區毒防網，包括連鎖藥局也響應加入行列，...

影／高市教育、交通局長當1日交安大使 陪學童過馬路

10月是交通安全月，高雄市教育局長謝文斌與交通局長張淑娟今天一早到左營區屏山國小，擔任「一日交通安全宣導大使」，協助護童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。