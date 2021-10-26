金大樂齡大學開訓 師生一起活到老學到老

國立金門大學第1屆樂齡大學今天開學，30名長者展開36週的學習。金大校長陳建民說，學生歷練豐富，也是老師學習對象，師生一起「活到老，學到老」，共同終身學習。

樂齡大學開訓典禮在金大陳開蓉會議廳舉行，校方發給每名「新生」幸福袋，內有T恤、雞蛋糕早午餐等，學生直說「好貼心」。校長陳建民進場時，學生展現熱情，高喊「校長，我愛你」。

陳建民致詞時表示，樂齡大學與一般社區大學最大的不同在於，學生可與校園融合；而當樂齡學生進入校園時可能會被金大一般學生認為是老師，但其實樂齡學生的成長經驗和社會歷練都較老師豐富，也是老師學習的對象，而且老師「得英才而教之」更是人生樂事；師生一起「學到老，活到老」，共同追求終身學習目標。

81歲金大進修部企業系一年級學生顏達仁應校方邀請，在開訓典禮以「學長」身分勉勵學弟妹。曾任金門縣副縣長的顏達仁說，由於罹癌把事業交給兒孫，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）沒事做，計畫整理資料給下一代時，才體會「書到用時方恨少」，因此到金大進修部讀企管系。

顏達仁說，重拾書本後，雖然每天做功課到半夜12時才睡，但生活更有規律。妻子笑說，如果他年輕時就這麼努力，現在可能拿到4、5個博士了。

樂齡大學30名學生中，男性7人、女性23人。自公營機構退休10年的何以進說，退休後才知以前所學不足，雖然曾到社區大學聆聽演講，但更想到金大學習各方面的知識，自我充實。

金大進修推廣部主任王興國表示，樂齡大學獲得教育部和金門縣政府支持，金門長者回到學校再次學習，可減緩心智和體能老化速度，相當有意義。

王興國指出，樂齡課程從今天起到明年6月21日止，共兩學期36週，1/3師資由金大老師兼任，2/3聘請地區各界專家授課。課程內容著重智能、知識性和生活性，每週上課1天，上午9時到下午5時30分。他說，開放報名時2天就額滿，許多長輩還等著候補。