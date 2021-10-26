快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

金大樂齡大學開訓 師生一起活到老學到老

中央社 / 金門縣26日電

國立金門大學第1屆樂齡大學今天開學，30名長者展開36週的學習。金大校長陳建民說，學生歷練豐富，也是老師學習對象，師生一起「活到老，學到老」，共同終身學習。

樂齡大學開訓典禮在金大陳開蓉會議廳舉行，校方發給每名「新生」幸福袋，內有T恤、雞蛋糕早午餐等，學生直說「好貼心」。校長陳建民進場時，學生展現熱情，高喊「校長，我愛你」。

陳建民致詞時表示，樂齡大學與一般社區大學最大的不同在於，學生可與校園融合；而當樂齡學生進入校園時可能會被金大一般學生認為是老師，但其實樂齡學生的成長經驗和社會歷練都較老師豐富，也是老師學習的對象，而且老師「得英才而教之」更是人生樂事；師生一起「學到老，活到老」，共同追求終身學習目標。

81歲金大進修部企業系一年級學生顏達仁應校方邀請，在開訓典禮以「學長」身分勉勵學弟妹。曾任金門縣副縣長的顏達仁說，由於罹癌把事業交給兒孫，又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）沒事做，計畫整理資料給下一代時，才體會「書到用時方恨少」，因此到金大進修部讀企管系。

顏達仁說，重拾書本後，雖然每天做功課到半夜12時才睡，但生活更有規律。妻子笑說，如果他年輕時就這麼努力，現在可能拿到4、5個博士了。

樂齡大學30名學生中，男性7人、女性23人。自公營機構退休10年的何以進說，退休後才知以前所學不足，雖然曾到社區大學聆聽演講，但更想到金大學習各方面的知識，自我充實。

金大進修推廣部主任王興國表示，樂齡大學獲得教育部和金門縣政府支持，金門長者回到學校再次學習，可減緩心智和體能老化速度，相當有意義。

王興國指出，樂齡課程從今天起到明年6月21日止，共兩學期36週，1/3師資由金大老師兼任，2/3聘請地區各界專家授課。課程內容著重智能、知識性和生活性，每週上課1天，上午9時到下午5時30分。他說，開放報名時2天就額滿，許多長輩還等著候補。

金門 社區大學 福袋

延伸閱讀

金大辦原住民族語教學工作坊 教學生大講母語

互花米草破壞金門海岸生態 金大邀學者專家研商對策

金大辦戰鬥坑道秘境踏察 帶學員走訪地下金門

金大生不雅辭入樂團名 「湖畔野FUN市集」遭批教壞小孩

相關新聞

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

高雄林園工業區石化廠事故頻傳，昨晚又發生合興化工火警。高市議員邱于軒說，昨晚里長居民苦等一小時才見廠方代表出面說明事故原...

綠鬣蜥肆虐萬丹紅豆田 屏縣加碼經費強力移除

屏東縣萬丹鄉紅豆遠近馳名，最期正值紅豆種植期，萬丹鄉農民通報發現有綠鬣蜥啃食紅豆苗嫩芽苗，憂心產量減少及影響市場價格，立...

屏科大周邊逢大雨必淹 縣府區域排水整治見成效

屏東科技大學所在的內埔鄉中林村地區，位於東港溪流域，早年以耕作鳳梨為主，土壤流失嚴重，加上排水系統老舊，通洪斷面不足，大...

屏東縣民公園醜小鴨變天鵝 奪日本設計獎、亞太景觀獎

被視為日本設計領頭羊的優良設計獎，日前公布了2021年全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」自全球5835件作品中脫穎而出，...

連鎖藥局投入毒防行列 高市社區毒防關懷站增至183站

高雄市毒品防制局建置社區毒品防制關懷站，包括社區診所、衛生所、藥局，希望建構綿密社區毒防網，包括連鎖藥局也響應加入行列，...

影／高市教育、交通局長當1日交安大使 陪學童過馬路

10月是交通安全月，高雄市教育局長謝文斌與交通局長張淑娟今天一早到左營區屏山國小，擔任「一日交通安全宣導大使」，協助護童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。