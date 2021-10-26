屏東縣民公園醜小鴨變天鵝 奪日本設計獎、亞太景觀獎
被視為日本設計領頭羊的優良設計獎，日前公布了2021年全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」自全球5835件作品中脫穎而出，分別榮獲日本國際設計獎 (Good Design Award)及國際景觀建築師協會舉行亞太區景觀大賞(IFLA ASIA-PAC LA Awards)榮譽，成為亞洲建築美學中耀眼的一顆星。
縣府說，這是一個醜小鴨變天鵝的真實故事，縣府讓殺蛇溪畔荒廢近30年被遺忘的城市角落，重見天日，也是全國第一處以工業遺構為核心打造的複合式景觀水岸廊道，包含台糖遺構歷史地景、殺蛇溪水岸生態廊帶、自行車路網、共融式親子遊憩區。
日本優良設計獎對屏東縣民公園的評語：「精緻的設計為市民提供了一個享受自然的地方或一個兒童遊樂場，同時利用了現存的結構，受到了高度讚揚。神秘的幾何構圖，留下了昔日工廠的淡淡記憶，營造出詩意的風景」。
縣長潘孟安表示，屏東縣民公園象徵是屏東美學品牌，更成為一種生活風格，屏東不只是一味求新求變，用新時代的語彙來闡釋屏東的獨一無二，賦予時代的意涵，找出屏東的機會，此次「屏東縣民公園」參與IFLA景觀大獎競賽，不僅取得國際獎項的榮耀，也讓國際看見台灣卓越的創新與設計實力。
城鄉發展處表示，屏東縣民公園是一個舊紙漿廠文化復興的典範，也是一個歷史建築再造的成功場域，這個場域讓一座藏於屏東地區街廓中的日本時期的歷史遺構建築不僅延續了原有的舊遺構的型態，更藉由簡單而創新的空間再造，進而啟動延續了整個殺蛇溪河畔的融合力和生命力，並重新以新時代角色定位開啟序曲，作為地方知識傳遞、文化延續，更結合生活想像的公共場域。
日本優良設計獎在設計界享有盛譽，與德國iF設計獎、德國红點設計獎、美國IDEA獎比肩作為世界四大設計獎項之一，是日本國內唯一「綜合性設計評價制度」，也是亞洲地區最具權威性及影響力的設計獎項；亞太區景觀大賞是由國際景觀建築師協會舉辦，是國際景觀專業領域主要組織，也是聯合國教科文組織認定的專業夥伴團體，依地域關係分為5處分會，包括美、非、亞太、歐及中東，台灣為亞太分會14個成員之一；今年亞太區IFLA大獎線上頒獎典禮已於10月18日於新加坡舉辦完畢，旨在表彰區域內14個會員組織的傑出景觀工程對其城市和環境的貢獻。
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