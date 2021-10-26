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台商投資回流 高市府估土地供需有500公頃短差

中央社 / 高雄26日電

全球供應鏈重整，不少台商打算返國投資，但土地供需不足。高市經發局長廖泰翔估高市5至10年內土地供需有逾500公頃短缺，民進黨高市議員陳致中促市府加速盤整釋出工業用地。

陳致中上午在高雄市議會財經部門質詢指出，受到中美貿易戰及中國缺電的影響，不少台商及投資熱錢陸續回流台灣投資；但業者卻面臨工業用地難求的問題。

陳致中指出，高雄市要打造成為半導體的製造中心，未來的明星產業如綠能、電動車及超級電池等都被看好，促市府盤整釋出工業用地，才能加速吸引投資。

廖泰翔答詢表示，他估計未來高市5到10年間工業用地需求約1300公頃，但目前盤點能開發的整體面積約730公頃，尚有約500公頃短差，會再努力盤整用地。

廖泰翔並表示，未來3到5年間，高雄橋頭科學園區絕對是最大、最完整可供投資的工業用地，市府會在既有園區內研擬擴充或開發新工業區，工業局也在檢討擴大既有的廠區用地等。

陳致中也關注華邦電投資高雄的進度，他說，華邦電2017年曾宣示要於10年內在路竹科學園區投資新台幣3350億元，並在今年正式投入131億餘元建置12吋晶圓新廠，原預計今年底建廠完成，但目前卻似有延宕。

廖泰翔表示，據了解，華邦電10年投資3350億元計畫會如期進行，新廠第1期建置可在今年底完成，預計明年正式營運，符合其董事會規劃期程，並未延宕，市府也會持續提供必要協助。

陳致中 台商 高雄市

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