綠鬣蜥肆虐萬丹紅豆田 屏縣加碼經費強力移除

屏東縣萬丹鄉紅豆遠近馳名，最期正值紅豆種植期，萬丹鄉農民通報發現有綠鬣蜥啃食紅豆苗嫩芽苗，憂心產量減少及影響市場價格，立委周春米及縣議員許展維接獲陳情昨天會同縣府到場會勘；農業處表示，今年綠鬣蜥移除數量已超過去年全年度的8420隻，顯示屏東地區綠鬣蜥野外族群數量仍多，除派員加強萬丹紅豆產區巡查捕捉，目前辦理的農產品獎勵計畫成效不錯，希望民眾持續響應參與。

萬丹鄉紅豆種植面積1378公頃，產量3000公噸，不僅是屏東縣產量最多地區，也是國內紅豆主要產地；農業處長鄭永裕說，縣府今年度統計至10月25日已經移除綠鬣蜥8769隻，其中在萬丹地區就移除3018隻，近期正值紅豆生長期間，綠鬣蜥啃食紅豆苗嫩芽將造成農民嚴重損失，農民如發現農田周圍出現綠鬣蜥，可以通報縣府派員捕捉，近期會增派人力於紅豆田區域巡查，另外也有野生動物防治農作物資材補助，有需求民眾可以洽當地公所提出申請，縣府也會研提計畫再向中央爭取增加補助戶數。

他說，綠鬣蜥因成體長可達1.5公尺以上，外型酷似恐龍不討喜，屢屢遭棄養野放，加上野外無天敵，成為強勢外來入侵物種，危害生態平衡，綠鬣蜥對民眾雖不具主動攻擊性，但因體型碩大仍易造成民眾恐慌，且會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失，縣府自108年起每年投入近百萬經費移除，今年爭取到行政院第二備金支援，將再增加投入200萬元，持續強力巡查及移除綠鬣蜥。

他說，從今年度移除迄今已超過去年全年度的數量來看，屏東地區綠鬣蜥野外族群數量仍相當多，目前辦理的農產品獎勵計畫成效不錯，希望民眾繼續響應參與移除活動，捕捉後可以至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品。如果於野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。