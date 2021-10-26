義大世界跨年焰火秀 888秒設計曝光

迎接2022年，高雄義大世界今天宣布將舉辦跨年焰火秀，12月31日將施放888秒大型藝術焰火，運用福氣888數字，為2022年獻上祝福，祈願百工百業經濟復甦一路發。

義大世界舉辦跨年焰火秀邁入第13年，是南台灣具代表性的跨年活動。義大世界今天發布新聞稿宣布，將如期舉辦2022年跨年焰火秀，主題為「2022紫耀義大，樂享平安」，象徵祈願新的一年享有平安，就是最大的快樂。

義大世界表示，2022年跨年焰火秀將施放888秒焰火，運用福氣的888數字，祈福百工百業復甦一路發。焰火將在義大世界大草坪施放，共分為「關懷、希望、勇氣、未來」4大主題。

義大世界指出，焰火設計概念強調「開闊與希望」，高空焰火運用大草坪斜坡地形，部署各尺寸焰火彈從多點、多角度施放，並採全新訂製的特殊施放器材，使焰火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如勝利圖騰的雙V特效。

此外，義大世界表示，今年也將再度採用頂級尺玉焰火，但施放方法不同以往，將採用新工法擴大施放效果，民眾可拭目以待。

義大世界也針對跨年活動推出住房優惠專案，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出3天2夜住房專案，入住今年12月31日、2022年1月1日2晚、含隔日早餐、跨年晚餐，皇家酒店雙人優惠價新台幣2萬2000元，天悅飯店區雙人只要1萬9000元起，加人加價4000至5000元可再升等家庭房。

10月31日前預訂跨年住房專案，且於期限內完成付款，可免收1成服務費，還可使用振興五倍券。