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綠鬣蜥肆虐萬丹紅豆田 屏府再投入經費強力移除

中央社 / 屏東縣26日電

屏東縣萬丹鄉紅豆遠近馳名，是台灣紅豆主要產地，近期正值種植期，農民通報發現綠鬣蜥啃食紅豆苗情形，屏東縣政府表示，將再投入200萬元解決綠鬣蜥對農作物傷害。

縣府農業處發布新聞稿表示，萬丹鄉紅豆種植面積1378公頃，產量3000公噸，是屏東縣產量最多地區，也是台灣紅豆主要產地，萬丹鄉農民通報發現綠鬣蜥啃食紅豆苗情形，民進黨立委周春米及縣議員許展維昨天下午會同縣府人員現場勘查。

許展維接受中央社記者訪問時表示，被綠鬣蜥啃食的紅豆田多數是在樹林、水溝旁或溪邊等綠鬣蜥棲息地旁，一塊農田大約被啃食1/10，據現場獵蜥達人表示，以前比較好捕捉，現在綠鬣蜥學聰明，會躲起來，捕捉難度變高，已與農業處討論移除方法。

農業處長鄭永裕說，縣府今年度統計至10月25日已經移除綠鬣蜥8769隻，其中在萬丹地區就移除3018隻，近期正值紅豆生長期間，綠鬣蜥啃食紅豆苗嫩芽將造成農民嚴重損失、產量減少及影響市場價格。

鄭永裕表示，農民如果發現農田周圍出現綠鬣蜥，可以通報縣府派員捕捉，近期會增派人力於紅豆田區域巡查，另外也有防阻野生動物危害農作物資材補助，有需求民眾可以洽當地公所提出申請，縣府也會研提計畫再向中央爭取增加補助戶數。

農業處表示，今年綠鬣蜥移除數量已經超過109年全年度的8420隻，顯示屏東地區綠鬣蜥野外族群數量仍相當多，縣府自民國108年起每年均配合中央投入新台幣近百萬經費移除，今年更爭取到行政院2備金支援，將再增加投入200萬元經費，持續強力巡查及移除綠鬣蜥。

農業處指出，目前辦理的農產品獎勵計畫成效不錯，希望民眾繼續響應參與移除活動，捕捉後可以至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品。如果於野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。

農業處表示，綠鬣蜥因成體長可達1.5公尺以上，對民眾雖不具主動攻擊性，但因體型碩大仍易造成民眾恐慌，且會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失。

綠鬣蜥 屏東縣政府 萬丹

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