台灣原民當代藝術展 屏美館雙個展登場

屏東美術館「我們與未來的距離-安力．給怒、宜德思．盧信雙個展」今天開展，這是正在台灣原住民族文化園區展出的台灣原住民當代藝術展的平行展之一。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，2021年最大規模的原民當代藝術展「我們與未來的距離」，由原住民族委員會原住民族文化發展中心推動，結合台灣原住民族文化園區的藝術家駐園創作計畫，邀請10名藝術家在文化園區駐村創作，20名藝術家展出作品。

文化處表示，這個展覽從主展區台灣原住民族文化園區，延伸至屏東185線道及台24線共9處展覽場域，屏東美術館「我們與未來的距離-安力．給怒、宜德思．盧信雙個展」是展覽場域之一，自26日至明年2月27日展出2人將近50幅作品。

文化處表示，出生泰雅族部落的安力．給怒，以藝術家及牧師的身分，見證著基督信仰與族群文化，以及自我的生命故事，主要創作形式為繪畫與裝置，作品以基督信仰為內在精神，以原住民傳統文化經由當代性轉換後的藝術語彙為創作語言，這次展出23件作品，其中2件新創作油畫為首次發表。

宜德思．盧信來自花蓮紅葉部落，文化處表示，這次展出24幅創作是她2002年至2019的作品回顧，在早期的「心臟」系列作品，描繪她對於自己原住民身分的情感認同；而圖紋的運用，也從過去寫實的意義轉化成某種感性的詩意符號，作品始終保持一種純粹性的美學。