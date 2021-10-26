高雄流行音樂中心31日開幕 結合5G新科技展演

高雄流行音樂中心經多年建設與籌劃，將於31日正式啟用。高流今天表示，開幕式規劃演唱會，發揮高雄5G AIoT園區優勢，結合5G新科技及流行音樂進行展演，帶來嶄新體驗。

高流今天發布新聞稿宣布，高流將於31日正式啟用。高流董事長暨高雄市文化局長王文翠說，高流從12年前選址、興建，經歷技術測試和滿載測試2場演出，今年終於完工開幕。

高流表示，自今年4月起，高流即開啟系列開幕暖身活動，10月31日正式開幕時，將規劃開幕儀式暨演唱會「看見高雄的未來」，結合音樂及5G科技展演。

高流指出，開幕當天開放民眾免費索票入場，明天中午12時30分起可於網路索票。開幕演唱會陣容包括高雄輕軌虛擬代言人「輕軌少女隊」，及文夏四姊妹、朱海君、琳誼、許富凱、旺福、熊仔等6組不同類型藝人輪番上陣。

此外，高流擁有全台唯一完整建置沉浸式音響系統的高流海音館，也將於開幕啟動。該套音響可讓場館內任何座位民眾，都能聽到環繞式、非常平均的音場，不像以往一定要在中間座位才能聽到最好聲音。

除了開幕活動，高流11月7日將於戶外海風廣場，由南王部落的「Puyuma普悠瑪家族樂團」成員吳昊恩、陳建年、紀曉君、南王姐妹花等人演出。

11月20日高流海音館將啟動首場售票演唱會，由歌手盧廣仲帶來開幕季表演，成為在高流舉辦中大型售票演唱會的第1人。

高流執行長李欣芸表示，高流的啟用，具有與港共生的特殊歷史意義，藉由高流開幕系列活動，多元化演出形式為高流找到更多演展交流可能；未來將與更多不同類型的品牌、領域合作，拓展更多空間利用及演出風貌。