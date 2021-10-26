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事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

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事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
林園工業區合興化工昨晚發生火警，高市消防局出動31車61人前往灌救。記者徐白櫻／翻攝
林園工業區合興化工昨晚發生火警，高市消防局出動31車61人前往灌救。記者徐白櫻／翻攝

高雄林園工業區石化廠事故頻傳，昨晚又發生合興化工火警。高市議員邱于軒說，昨晚里長居民苦等一小時才見廠方代表出面說明事故原因，不見市長陳其邁，到場的官員對工廠背景一問三不知，台石化三廠有兩廠出過事情，應該要全面停工檢測。合興化工副總鍾熙崇說，初步勘查是製程設備中的電磁閥外漏，損失在百萬以下，燃燒的物質沒有毒性，仍對造成周邊居民困擾感抱歉，會謙卑檢討，避免類似狀況再發生。

林園工業區今年元月陸續發生台苯、亞聚、信昌、聯成化科工安意外，經濟部工業局與市府共組特檢小組進行總體檢，不過在5月、7月又發生聯成化科與台塑林園廠意外。

昨晚9點03分，林園區工業二路合興化工傳出火警，高市消防局共出動31車61人前往搶救，9點52分火勢撲滅。環保局指出，現場燃燒第三丁基苯酚，非毒化物，待消防局火調報告後依空氣污染防制法規定辦理。

市議員邱于軒指出，林園工業區的事故率高，「真的很扯」，難道民進黨心中只有煙火，百姓關心的工安大火卻麻木不仁；台灣石化合成集團在林園工業區有台石化、合興、台和科技三廠，2019年工安有人喪命，過去劣跡斑斑，勞工局長周登春卻對相關問題完全答不出來，到場時連過去工安事故資料都沒有，說不過去。

「死亡人命不是數字」，邱于軒啞著嗓子說，事故工廠第一時間無人出面說明，昨晚在火警現場待了一段時間，回家後喉嚨很痛，口水都是苦苦的，今早還很不舒服，很難想像林園鄉親長期生活在這樣的環境中；過去參加過台石化罹難者公祭，家屬眼淚家屬的眼淚一輩子至今難忘。

合興化工副總經理鍾熙崇表示，消防人員今天有再度到廠內做火災調查，初步了解起火原因指向是電磁閥外漏，製程設備相當成熟穩定，照理說不會那麼容易起火，上周也才剛做過消防檢查，廠方會深入檢討原因。

合興化工是台石化關係企業，2019年2月發生嚴重工安意外，釀2死2傷。昨晚大火引發地方緊張，鍾熙崇指出，昨晚是合興化工創立32年來首次發生火警，目前工廠產線已全自動化，現場沒有工作人員，人都在控制式操作，從遠端發現有異狀時，立即啟動應變機制，有試著自己先滅火，火勢一開始有被控制，後來火又變大，立即報案求助。

高市議員邱于軒（右二）昨晚在合興化工廠外等待1小時才有廠方代表出面說明情況，陳于軒痛批，應變真的太慢。圖／取自邱于軒臉書
高市議員邱于軒（右二）昨晚在合興化工廠外等待1小時才有廠方代表出面說明情況，陳于軒痛批，應變真的太慢。圖／取自邱于軒臉書

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