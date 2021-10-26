影／高市教育、交通局長當1日交安大使 陪學童過馬路

10月是交通安全月，高雄市教育局長謝文斌與交通局長張淑娟今天一早到左營區屏山國小，擔任「一日交通安全宣導大使」，協助護童及慰勉導護執勤辛勞。兩位局長手持宣導標語，向親師生宣導「路口慢看停、行人停看聽」觀念，並提醒開車或騎車接送小孩的家長，應確實遵守交通規則，守護學童安全。

謝文斌與張淑娟一早7點半在屏山國小，護著學童從校門口對面安全的走進校園，提醒過馬路時必須「停、看、聽」，在安全地點停等紅燈，起步時看清楚有無來車，隨時注意聽車輛警示音。同時宣導過馬路應走行人穿越道，勿任意穿越馬路，也需留意轉彎車輛A柱死角。

「哇，今天是局長陪我過馬路耶！」小朋友覺得很新奇。謝文斌說，教育局長期以來為學童上放學安全把關，除要求各級學校編配適當導護人力協助護童，更強化執勤人員教育訓練與裝備補充。並攜手交通、警察單位，辦理校園安全講習，提升師生交安知能；改善校園通學環境，健全交通設施設備；取締交通違規事件，引導正確用路行為。

交通部今年將「交通安全周」擴大為「交通安全月」。張淑娟表示，行人路權應更加被重視，汽機車駕駛於路口應放慢車速，注意察看周圍人車，停讓行人通過；而對於年長者或行動不便之人，也應主動伸出援手，扶助他們過馬路。

屏山國小是高雄市110年交通安全教育訪視績優學校，積極推動自行車安全駕駛訓練課程，結合自行車騎乘體驗，培育學生養成用路安全習慣。謝文斌將完訓證書頒發給學生代表，希望小朋友重視交通安全學習；也頒贈導護裝備給校導護志工，感謝服務學校的精神。