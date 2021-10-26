經濟部號召產官學界 舉辦觀光業生態圈跨域整合高峰會

經濟部工業局昨天下午與雲嘉南市府、商業發展研究院、工研院、中台灣觀光產業聯盟、中華民國觀光工廠促進協會在台南萬國觀光工廠舉辦「觀光產業生態圈跨域整合高峰會」。相關業者及公協會代表出席，國際扶輪社雲嘉南、澎湖區總監吳中仁及高屏、台東總監蔡政旺率各區扶輪社、多家民間社團及企業福委會代表到場表達支持振興國內觀光。

台南市政府經發局長陳凱凌說，觀光產業生態圈食、宿、遊、購、行都包含在內，隨著疫情趨緩，觀光振興時代來臨，整個觀光產業要有新的改革，單打獨鬥已非時代潮流，產業結盟才可帶來1加1大於2商機。台南有觀光工廠24家、旅宿總房間高達1萬4千間，若能藉產官研攜手打造雲端智慧觀光平台整合各產業服務，讓消費者有更多的選擇、更優良品質、更實在優惠價格，再運用堆疊優惠刺激消費，相信將是嶄新且共贏商業模式。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，疫情期間正可加強從業人員語言、服務品質訓練，結合觀光工廠、民宿、旅館、休閒農場等業者整合，推動跨區域整合平台，例如肉燥飯全台灣北中南各有不同特色，相關業者建立平台串聯更可以提升整體競爭力。