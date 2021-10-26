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經濟部號召產官學界 舉辦觀光業生態圈跨域整合高峰會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
經濟部號召產官學界舉辦「觀光業生態圈跨域整合高峰會」。記者周宗禎／攝影
經濟部號召產官學界舉辦「觀光業生態圈跨域整合高峰會」。記者周宗禎／攝影

經濟部工業局昨天下午與雲嘉南市府、商業發展研究院、工研院、中台灣觀光產業聯盟、中華民國觀光工廠促進協會在台南萬國觀光工廠舉辦「觀光產業生態圈跨域整合高峰會」。相關業者及公協會代表出席，國際扶輪社雲嘉南、澎湖區總監吳中仁及高屏、台東總監蔡政旺率各區扶輪社、多家民間社團及企業福委會代表到場表達支持振興國內觀光。

台南市政府經發局長陳凱凌說，觀光產業生態圈食、宿、遊、購、行都包含在內，隨著疫情趨緩，觀光振興時代來臨，整個觀光產業要有新的改革，單打獨鬥已非時代潮流，產業結盟才可帶來1加1大於2商機。台南有觀光工廠24家、旅宿總房間高達1萬4千間，若能藉產官研攜手打造雲端智慧觀光平台整合各產業服務，讓消費者有更多的選擇、更優良品質、更實在優惠價格，再運用堆疊優惠刺激消費，相信將是嶄新且共贏商業模式。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，疫情期間正可加強從業人員語言、服務品質訓練，結合觀光工廠、民宿、旅館、休閒農場等業者整合，推動跨區域整合平台，例如肉燥飯全台灣北中南各有不同特色，相關業者建立平台串聯更可以提升整體競爭力。

商研院董事長、前台南市長許添財表示，商業能建立智慧平台，結合各種相關產業一起打拚，絕對遠勝單打獨鬥；疫情衝擊要化危機為轉機，跨域整合及打造全新生態圈是必然趨勢，「新型態雲端智慧觀光產業整合平台」計畫整合觀光、住宿、餐飲、服務、零售五大產業領域，結合產學資源與知識，建立觀光產業交易雲端平台，能有效提供企業使用者消費行為習慣與偏好、精準行銷。

經濟部號召產官學界舉辦「觀光業生態圈跨域整合高峰會」。記者周宗禎／攝影
經濟部號召產官學界舉辦「觀光業生態圈跨域整合高峰會」。記者周宗禎／攝影
經濟部號召產官學界參與「觀光業生態圈跨域整合高峰會」，商研會董事長許添財強調平台整合的重要。記者周宗禎／攝影
經濟部號召產官學界參與「觀光業生態圈跨域整合高峰會」，商研會董事長許添財強調平台整合的重要。記者周宗禎／攝影

台南 觀光工廠 疫情

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