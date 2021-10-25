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屏東縣府推出迎王文創品秒殺 現場人員忙到沒時間吃飯
「請問還有紀念品可以兌換嗎？」屏東縣政府配合迎王祭典活動，製作精美紀念品，包含平安扇、平安符及由三地集團贊助製作的辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」，在東隆宮牌樓旁提供民眾兌換，推出後深受民眾喜愛，昨兌換首日，口罩及平安扇都在中午前就被兌換完畢，連超過百箱的乖乖也供不應求。
縣府傳播暨國際事務處表示，為回應民眾對乖乖的愛好，準備足量的乖乖，即日起至10月31日，每天都有限量的平安扇或平安符、迎王口罩、迎王乖乖提供兌換，想要的民眾把握機會。
傳播暨國際事務處表示，「屏東迎王」是每三年一次的重要祭儀，更被文化部指定為國家重要無形文化資產，透過相關週邊創意商品的製作與宣傳，讓更多人認識這項重要的宗教文化。平安符與平安扇，只要迎王期間，在東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元，憑收據或發票即可隨機兌換一款，每人每次限換一個，限量發行每天兌完為止。
「忙到連用餐、上廁所都沒時間，民眾的熱情超乎想像！」，現場工作人員說，24日適逢假日，加上東隆宮「請水」儀式備受各界矚目，一早湧入香客、遊客，還有人在準備期間就早早排隊等候，兌換民眾來自全國各地，有遠從台北來的遊客。
許多人對平安符、乖乖、口罩等文創商品情有獨鍾，兌換到手馬上拿起手機拍照上傳朋友圈，為這得來不易的防疫成果留下紀念，也希望疫情能早日退散，保佑平安健康。
詳細資訊可到屏東迎王活動官網：https://www.amazing-pingtung.com/2021ptyw或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁。
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