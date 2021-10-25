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高市熱氣球搭乘活動 愛河氣候不穩全面取消

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄月世界熱氣球體驗活動。圖／高雄市觀光局提供
高雄月世界熱氣球體驗活動。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局10月初推出愛河、田寮月世界兩處熱氣球體驗活動，引起網路討論，活動加碼至11月7日，但愛河場次因鄰近出海口、受到氣流不穩定影響全部取消。觀光局表示，受活動取消影響的購票民眾，可優先選擇月世界場次體驗。

觀光局表示，近日因氣候不穩定，愛河靠近出海口，受氣候、風速影響大，10月15日後的場次全面取消，月世界則因下午易受熱對流風向影響，不利於熱氣球展球、飛行，為安全考量調整活動辦理場次，10月20日至24日暫停辦理。經過飛行團隊評估後，明天起月世界場次復飛，也增加星期日下午及平日場次，讓更多民眾能搭熱氣球體驗飛高高的樂趣。

觀光局進一步表示，目前「i-bon」購票系統還有名額，歡迎民眾前往購買，對於本次活動已購票準備體驗的民眾，為維護相關權益，請領票後保存票券，先至「2021高雄愛‧月熱氣球」臉書粉絲專頁（網址： https://is.gd/BbOl77）私訊小編，登記想搭乘日期時段，再到現場搭乘。民眾也可選擇全額退票，退票可依「i-bon」（網址： https://reurl.cc/DZKK2j）公告內容辦理。

高雄熱氣球體驗活動場次。圖／高雄市觀光局提供
高雄熱氣球體驗活動場次。圖／高雄市觀光局提供

熱氣球 月世界 觀光局 高雄市 愛河

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