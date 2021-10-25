高市熱氣球搭乘活動 愛河氣候不穩全面取消

高雄市觀光局10月初推出愛河、田寮月世界兩處熱氣球體驗活動，引起網路討論，活動加碼至11月7日，但愛河場次因鄰近出海口、受到氣流不穩定影響全部取消。觀光局表示，受活動取消影響的購票民眾，可優先選擇月世界場次體驗。

觀光局表示，近日因氣候不穩定，愛河靠近出海口，受氣候、風速影響大，10月15日後的場次全面取消，月世界則因下午易受熱對流風向影響，不利於熱氣球展球、飛行，為安全考量調整活動辦理場次，10月20日至24日暫停辦理。經過飛行團隊評估後，明天起月世界場次復飛，也增加星期日下午及平日場次，讓更多民眾能搭熱氣球體驗飛高高的樂趣。