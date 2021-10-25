第12期第2階段公費疫苗開放預約 高市約14萬人可接種
高雄市衛生局表示，第12期第2階段公費COVID-19疫苗線上預約系統自今天起開放預約，包含18歲以上7月16日以前已接種莫德納第一劑、7月30日以前已接種AZ第一劑對象、7月31日至8月6日已接種AZ第一劑45歲以上對象，還有23歲以上有意願接種BNT第一劑對象，估計高雄市共有14萬人。符合資格的民眾可把握時間儘速完成接種站預約，預約截止時間至27日中午12時。第12-2期總計規畫醫療及社區接種站共1934站次，分別是社區75站次、醫療1859站次。
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，今天起第12-1期林皇宮疫苗接種站正式啟用，除10月25日、26日、27日三天，還有12-2期的10月28日、29日及11月1日至3日，共5天，約1.9萬劑。疫苗接種場站自一樓入口處進入後，動線區隔直至三樓，於報到等候區設置有約150張座椅、經問診接種後衛教觀察區設置約250張座椅，另有陪同家屬等候區近百張座椅。25日預定接種65至67歲長輩3308人，實際接種近3千人。
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