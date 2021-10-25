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登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

高雄熱氣球升空近千人次搭乘 月世界將加場舉辦

中央社 / 高雄25日電

高市觀光局「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗活動，10月8日首辦以來，已有近千人次搭乘；觀光局今天宣布，10月26日至11月7日將於月世界加場舉辦，但愛河則因氣流不穩全數取消。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗活動自10月8日首場升空以來，頗受遊客喜愛，截至目前為止已有近千人次搭乘，也為繫留體驗活動所在地的愛河及月世界風景區帶來不少人潮。

觀光局表示，經過飛行團隊專業評估與調整，愛河場次因鄰近出海口、受到氣流不穩定影響，自10月15日後全數取消；但月世界場次則自10月26日至11月7日加碼舉辦，並增加週日下午及平日場次，最終場在11月7日劃下句點。

觀光局指出，目前ibon購票系統還有名額，已購票民眾，領票後保存票券，先至「2021高雄愛。月熱氣球」臉書粉絲專頁私訊小編，登記欲搭乘日期、時段，再至現場搭乘。

至於受影響取消場次的民眾，可選擇全額退票，退票事宜可依ibon（網址：https://reurl.cc/DZKK2j）公告內容辦理；另活動現場會依當天氣候及民眾搭乘狀況，開放限量購票。

觀光局表示，繼熱氣球活動後，即將推出美食系列活動，廣邀高雄各式鍋物店家共襄盛舉，同時陸續推出深度主題活動，包括旗津黑沙玩藝節、十面埋伏單車遊、茂林紫斑蝶季、寶來及不老溫泉季等，強化觀光振興經濟力道。

觀光局 熱氣球 愛河 高雄市

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