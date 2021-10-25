影／昔日救國如今救動物 金門軍營活化轉型野生動物救傷站

金門早期實施戰地政務，保有豐富動植物生態資源，但近年來卻經常發生動物遭路殺與受傷，金門今天成立首座野生動物救傷站，將埕下廢棄營區活化，讓昔日保衛人民的軍營，變成保護野生動物第一線的急診救傷站，金門縣長楊鎮浯表示，希望透過這個平台，整合各界的力量，期待未來能看到眾生共榮的美好金門。

這場金門野生動物救傷站揭牌開幕，由金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、行政院農業委員會林務局保育組組長羅尤娟、金門國家公園管理處副處長楊金臻等人，將野生動物玩偶推出野生動物救傷站模型，象徵動物經救治後康復出院，重獲新生進而達成救傷的目的。

楊鎮浯表示，金門保有豐富動植物生態資源，國內僅存的歐亞水獺、金龜及許多珍稀野生動物都只有在金門看得見，讓金門成為提供野生動物的良好避難所，故自上任以來便以推動「成立野生動植物保育平台」為目標，希望快速且適當的保護珍稀自然資源。

楊鎮浯也說，前幾天金門發生一起水獺路殺的憾事，許多鄉親都相當關心水獺的保育，如何降低野生動物的死亡率，一直都是縣府努力的目標。縣府近年來除委託專業團隊監測，針對水獺出沒熱點，也藉由林務局國土生態保育綠色網絡建置相關計畫，加強設置水獺友善階梯、導引網、告示牌等設施，及強化遊蕩犬貓捕獲作業，並與在地社區合作共同巡守，降低水獺的生存威脅。

這座野生動物救傷站，是離島地區第一座野生動物救傷站，其內建置診療區、食物調配區、照護區、鳥類練飛區及辦公區，以滿足各類陸域野生動物救傷之需求。

縣府也說，近年縣府透過行政院農業委員會林務局支援下，由金門國家公園管理處提供場域，金湖鎮公所修繕，建置完善的野生動物醫療空間，並與金門國家公園管理處共同經營與分工，近年委託具獸醫專業的金門縣野生動物救於暨保育協會執行救傷工作，自委託救傷後每年救治約300至400隻野生動物，包含鳥類、爬蟲類等，其中80%的動物救治後都能成功野放。