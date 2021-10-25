快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／昔日救國如今救動物 金門軍營活化轉型野生動物救傷站

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門野生動物救傷站揭牌開幕，由金門縣長楊鎮浯（右六）、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（右五）、行政院農業委員會林務局保育組組長羅尤娟（左五）等人共同主持，並高喊加油。記者蔡家蓁／攝影
金門野生動物救傷站揭牌開幕，由金門縣長楊鎮浯（右六）、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（右五）、行政院農業委員會林務局保育組組長羅尤娟（左五）等人共同主持，並高喊加油。記者蔡家蓁／攝影

金門早期實施戰地政務，保有豐富動植物生態資源，但近年來卻經常發生動物遭路殺與受傷，金門今天成立首座野生動物救傷站，將埕下廢棄營區活化，讓昔日保衛人民的軍營，變成保護野生動物第一線的急診救傷站，金門縣長楊鎮浯表示，希望透過這個平台，整合各界的力量，期待未來能看到眾生共榮的美好金門。

這場金門野生動物救傷站揭牌開幕，由金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、行政院農業委員會林務局保育組組長羅尤娟、金門國家公園管理處副處長楊金臻等人，將野生動物玩偶推出野生動物救傷站模型，象徵動物經救治後康復出院，重獲新生進而達成救傷的目的。

楊鎮浯表示，金門保有豐富動植物生態資源，國內僅存的歐亞水獺、金龜及許多珍稀野生動物都只有在金門看得見，讓金門成為提供野生動物的良好避難所，故自上任以來便以推動「成立野生動植物保育平台」為目標，希望快速且適當的保護珍稀自然資源。

楊鎮浯也說，前幾天金門發生一起水獺路殺的憾事，許多鄉親都相當關心水獺的保育，如何降低野生動物的死亡率，一直都是縣府努力的目標。縣府近年來除委託專業團隊監測，針對水獺出沒熱點，也藉由林務局國土生態保育綠色網絡建置相關計畫，加強設置水獺友善階梯、導引網、告示牌等設施，及強化遊蕩犬貓捕獲作業，並與在地社區合作共同巡守，降低水獺的生存威脅。

這座野生動物救傷站，是離島地區第一座野生動物救傷站，其內建置診療區、食物調配區、照護區、鳥類練飛區及辦公區，以滿足各類陸域野生動物救傷之需求。

縣府也說，近年縣府透過行政院農業委員會林務局支援下，由金門國家公園管理處提供場域，金湖鎮公所修繕，建置完善的野生動物醫療空間，並與金門國家公園管理處共同經營與分工，近年委託具獸醫專業的金門縣野生動物救於暨保育協會執行救傷工作，自委託救傷後每年救治約300至400隻野生動物，包含鳥類、爬蟲類等，其中80%的動物救治後都能成功野放。

建設處也說明，民眾如有發現野生動物受救或生病，可通報縣府1999及建設處農林科082-321254，也可撥打至野生動物救傷站082-333587，或送至野生動物救傷站(地址：金湖鎮南雄30號)。

金門縣長楊鎮浯表示，希望透過這個平台，整合各界的力量，期待未來能看到眾生共榮的美好金門。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯表示，希望透過這個平台，整合各界的力量，期待未來能看到眾生共榮的美好金門。記者蔡家蓁／攝影
金門今天成立首座野生動物救傷站，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀為貴賓解說。記者蔡家蓁／攝影
金門今天成立首座野生動物救傷站，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀為貴賓解說。記者蔡家蓁／攝影
這座野生動物救傷站，是離島地區第一座野生動物救傷站，其內建置診療區、食物調配區等。記者蔡家蓁／攝影
這座野生動物救傷站，是離島地區第一座野生動物救傷站，其內建置診療區、食物調配區等。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 行政院

延伸閱讀

紀念古寧頭戰役72週年 國防部金門追思

金防部辦古寧頭戰役72周年祭祀活動 邱國正蒞金主持

影／金門開莫德納第二劑大型接種站 共2073人施打疫苗

金門老兵召集令 楊鎮浯上場體驗傳統「理頭鬃」

相關新聞

影／昔日救國如今救動物 金門軍營活化轉型野生動物救傷站

金門早期實施戰地政務，保有豐富動植物生態資源，但近年來卻經常發生動物遭路殺與受傷，金門今天成立首座野生動物救傷站，將埕下...

「2021高雄漾藝術博覽會」結合NFT 線上特展搶先看

「2021高雄漾藝術博覽會」11月19日至21日在高雄駁二藝術特區登場。今年特別策畫主題展區「To the Moon－N...

高雄林皇宮今疫苗開打 民眾：華麗的接種經驗

高雄市府首度租用婚宴會場「林皇宮」，作為第12輪疫苗接種站，今天開打。民眾覺得很新鮮，闊氣的大廳有大型吊燈、喜氣地毯，是...

金防部辦古寧頭戰役72周年祭祀活動 邱國正蒞金主持

陸軍金門防衛指揮部今天舉辦古寧頭戰役72周年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正今日特別前往金門太武山公墓，主持祭祀活...

議會KK陣線批高齡友善不及格 高巿社會局：研議改善

國民黨高市議員組成的「KK陣線」，市議員鍾易仲、黃香菽、李眉蓁、李亞築、蔡武宏等人聯合質詢，KK陣線指出，高雄市高齡友善...

屏東玉田國小非營利幼兒園動土 111學年度開辦收166名

屏東縣里港鄉是全縣社會福利最優渥的鄉鎮，但鄉內幼兒園能量不足，里港鄉立幼兒園經常爆滿，家長們往往將小朋友送到鄰近鹽埔、九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。