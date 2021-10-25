澎湖玄武岩 縣府爭取國家級地質公園

世界獨一無二的澎湖玄武岩景觀具國際級水準，澎湖縣長賴峰偉今天表示，將爭取澎湖成為國家級地質公園，並加強旅遊推廣、解說員研習，讓更多人看見澎湖地質瑰寶。

澎湖縣政府主管工作會報今天聽取農漁局報告「澎湖海洋地質公園推動與願景」。賴峰偉表示，澎湖玄武岩地質及景觀是世界獨一無二，在這任縣長任內曾舉辦「地質公園國際研討會」，邀請UNESCO世界遺產委員會委員及國際專家學者來澎，都肯定澎湖玄武岩地形具世界遺產潛能。

賴峰偉表示，澎湖擁有世界級自然景觀，又有豐富人文歷史，應結合文化、觀光、教育等各項資源，推動旅遊、解說員研習及教育紮根工作，發揚澎湖玄武岩之美，向爭取成為國家級地質公園的目標邁進。

農漁局生態保育科資料，澎湖群島經火山活動，岩漿經斷層裂隙流到地表，熔岩經海水快速冷卻，形成澎湖群島，島上四周由垂直聳立呈柱狀節理的玄武岩組成，造就壯麗地質景觀。

生態保育科技士白又文說，去年8月縣府公告「澎湖海洋地質公園」，全區陸域及潮間帶為澎湖自然地景，成為台灣第4個完成公告的縣立地質公園，目前以北寮赤嶼、番仔石、小門嶼、講美、煙墩山、西衛里大石鼻西側熔岩池及大石鼻東側火山頸等為推動地點。

白又文表示，1999年聯合國教科文組織（UNESCO）提出「地質公園計畫」，不同於世界遺產，地質公園核心價值包含「地景保育」、「地景旅遊」、「社區參與」及「環境教育」，讓在地民眾瞭解家鄉特殊地景及地質現象。