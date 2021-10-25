綠島觀光餐飲廢水油污多 台東縣府鼓勵裝油脂截留器
綠島目前僅有一處污水處理設施，但隨著觀光人數增加，餐飲廢水油污量驚人，台東縣環保局輔導當地餐飲業者裝設「油脂截留器」，勿將廢水直接排放水溝，維護海域乾淨水質。
台東縣政府今天發布新聞稿表示，根據交通部觀光局統計，2020年前往綠島旅遊逾35.5萬人，比起前年增加1成。環境保護局前往綠島中、南寮地區執行維護污水自然淨化設備，發現污水處理進水口有不少油泥，研判可能是大量遊客來島上旅遊用餐、業者煮食排放餐飲廢水產生。
因此，環保局輔導當地餐飲業者裝設「油脂截留器」，加強宣導營業場所裝設油水分離設備的重要性，並呼籲裝設後落實定期清理、撈除油脂。
台東縣政府表示，油脂截留器原理為設置隔板以攔除餐飲廢水中大部分菜渣，再利用油脂與水比重不同的物理性，達到油水分離排放目的。配合裝設的餐飲業者直言「裝設油脂截留器後才知道原來餐飲廢水中的油脂含量這麼恐怖」。
環保局指出，綠島目前僅有一處污水處理設施，隨著綠島觀光人口逐年增加，當地污水淨化場的維護面臨嚴峻挑戰。
由於綠島餐飲業者排放的廢污水油脂含量高，為確保島上的污水處理設施能正常運作，辦理「綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化保育計畫」，以無償借用方式協助到場安裝，直接在餐廳流理台截除油脂，從源頭削減污染源，藉此降低處理場的維運費用及延長使用年限，希望商家共同為環境維護盡一份心力。
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