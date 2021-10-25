仁武女童送托事件 家屬至議會陳情：我們只是要真相

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，今天女嬰爸爸與阿嬤至高雄市議會陳情，希望檢調能充分調查，還家屬一個真相。分別向議長曾麗燕和國民黨團總召童燕珍遞陳情書，家屬也哭訴檢調的辦案方向讓人受傷，「討論我兒子的刺青行業，還要員工名單等等，我們是受害者卻像是加害者。」社會局副局長葉玉如表示，目前案件進入檢調程序，社會局也會啟動行政調查，未來除了檢調證據，女嬰的就醫紀錄也是重要資訊。

女嬰阿嬤拿著女童生前的照片說，我們可愛的孩子好好的送去保母家，才送到保母家3小時就發生狀況，但是至今仍無法知道孩子在保母家到底發生什麼事，讓人無法接受。女嬰阿嬤也認為，檢調多次調查女童父親的職業，甚至讓外界認為有問題的不是保母，而是女嬰原生家庭，這對家屬來說是二次傷害，「我媳婦甚至跟我說，媽媽我快活不下去了。」

仁武女嬰事件也讓外界關注保母家無監視器的狀況，葉玉如表示，社會局會鼓勵居家保母裝置監視器，因涉及個人隱私空間無法強制執行，但採取鼓勵、試辦的方式，未來也會結合資訊圖表來呈現家中有裝監視器的保母，讓家長能有多元選擇。

女嬰阿嬤也拿出女童診斷證明表示，醫生的診斷證明明確指出孩子的傷非常嚴重，「請問一個69公分高的孩子稍微頭往後摔倒有可能導致這些傷害嗎？」阿嬤表示，女嬰還躺在冰冷冰櫃中，等的就是一個真相。

女嬰父親則質疑，警方派大批警力保護保母家，但嫌疑人明明有可能彼此串供，卻可以自由行動，「我們家卻被放大檢視」。

曾麗燕認為，社會局應做出相關措施，保障送托兒童的安全，甚至應向中央建議修法，才能避免憾事再次發生。童燕珍則說，檢調調查方向偏差，造成女嬰家屬二次傷害，呼籲檢調應該好好調查保母狀況，避免延誤查出真相的時間。