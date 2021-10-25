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高市漁電共生優先區公告 流程簡化效率加速

中央社 / 高雄25日電

高雄市政府海洋局今天表示，漁電共生可加速推動區域達2767.09公頃，佔全市魚塭總面積達71.29%，將透過流程簡化效率加速推動，明年底達成210MW設置目標。

海洋局新聞稿指出，為推動漁電共生政策，行政院農委會依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，盤點「可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」，交經濟部能源局辦理環境與社會檢核後，10月18日率先公告「茄萣區、湖內區、路竹區、岡山區及阿蓮區可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」。

21日則公告「永安區、彌陀區及梓官區可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」。除原區域範圍比照109年公告「漁電共生先行區」模式擴大，更新增梓官區，有助業者加速漁電共生案場申設推動。

依海洋局數據，兩案面積達2145.33公頃，結合去年12月公告高市「漁電共生先行區」總面積共621.76公頃，漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，佔全市魚塭總面積達71.29%。

海洋局表示，由於多數漁電共生案場涉及海岸管理法特定區位，相關許可等相關法規申設流程，市府將協助業者配合營建署等單位，完備法律及行政程序，全力推動「漁業為本、綠能加值」核心與目標，促進傳統漁業轉型、綠電穩健發展，開創產業共生共榮新契機。

副市長林欽榮表示，截至22日止高市府受理漁電共生申設案33件，預估發電量容量約62MW。由於中央公告漁電共生先行區，或優先區範圍內案場申請程序簡化，將提高業者及養殖漁戶申設意願，除有助111年底達成210MW發電容量申設目標，也呼應市府規劃北高雄S廊帶高產值產業規劃政策。

林欽榮說，漁電共生推動區域涵蓋全市魚塭範圍，不論是否為中央公告先行區或優先區，漁電共生專案推動辦公室都會主動積極輔導推展，持續協助整合府內外相關機關及資源，加速漁電整合性發展。

海洋局及漁電共生辦公室將於11月11日在茄萣區辦理政策說明會，由中央及市府相關單位說明這次漁電共生優先區公告事項及申設相關程序。業者及漁民對漁電共生有疑問，可親臨或致電專案辦公室諮詢。漁電共生專案辦公室電話07-7995678(分機1887、1888)。

林欽榮 行政院 岡山 高雄市

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