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「2021高雄漾藝術博覽會」結合NFT 線上特展搶先看

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2021高雄漾藝術博覽會」特別策畫主題展區「To the Moon－NFT未來啟程計畫」，10月25日在線上提前開展。圖／高雄市文化局提供
「2021高雄漾藝術博覽會」特別策畫主題展區「To the Moon－NFT未來啟程計畫」，10月25日在線上提前開展。圖／高雄市文化局提供

「2021高雄漾藝術博覽會」11月19日至21日在高雄駁二藝術特區登場。今年特別策畫主題展區「To the Moon－NFT未來啟程計畫」，今天在線上提前開展，以時下熱門的NFT（非同質化代幣）藝術，打破以往僅能於實體展場觀展及選購的限制，以全新的網路藝術收藏形式，讓藝術家多一處發表舞台。

高雄市文化局長王文翠表示，已連續舉辦七年的高雄漾藝術博覽會，是以40歲以下、無畫廊經紀約的青年藝術家為主角，串連起的大型聯展。疫情改變了人際交流的方式，不僅是藝文活動及展覽轉型網路參與，許多藝術家也紛紛開始嘗試數位創作。

漾藝博今年首度規畫的線上特展，以數位藝術的新趨勢為主題來策畫，NFT藝術是新世代藝術鑑賞和藝術投資的新熱潮，也是今年漾藝博想推廣給藝術家們嘗試的全新創作與展示方式，並讓藏家們體驗不同以往的收藏新模式。

「To the Moon－NFT未來啟程計畫」邀請策展人郭佩奇與20位藝術家共同展出，參展藝術家橫跨多元領域，有新媒體互動藝術、3D繪圖、擴增實境AR、插畫、動畫、塗鴉與演算藝術等等。10月25日起將搶先在國內兩個NFT平台akaSwap及OurSong上線。

郭佩奇表示，漾藝博「To the Moon－NFT未來啟程計畫」專區作品皆有在NFT平台上鏈，其中藝術家李翔裕、徐元彥與鳳梨三明治，都使用程式設計的互動型創作，觀眾可以直接在akaSwap平台上點按作品，觀賞其因碰觸而產生的變化。藝術家林欣蓓長期經營的插畫角色布蘭達，此次也在OurSong平台上鏈並結合動畫製作作品，她也特別製作限量「漾藝博限定款」公仔，還有隱藏版的角色，歡迎大家來收藏。

「2021高雄漾藝術博覽會」實體展11月19日至21日，駁二藝術特區P3倉庫展出，展覽分為三大展區，包括「藝術新銳區」、「藝術優賞區」和「藝術特展區－To the Moon未來啟程計畫」，共展出64位藝術家、超過450件的作品。

藝術家 動畫 駁二

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