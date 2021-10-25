紀念古寧頭戰役72週年 國防部金門追思

今天是古寧頭戰役72週年紀念日，國防部長邱國正率員到金門太武山公墓，主持追思祭祀典禮，表達革命先烈和陣公亡將士的哀悼與緬懷，典禮莊嚴隆重。

邱國正主持典禮後受訪表示，他曾在金門服役，對金門有一份特別情感，軍民之間相處良好，同島一命，大家共同維護金門和國家整體安全；他並表示，很樂意參加公祭儀式，未來只有機會及時間許可，他一定會再來金門。

金門縣長楊鎮浯說，每年公祭代表金門鄉親對這段歷史的刻骨銘心，希望藉由這段歷史，喚醒國人對和平的渴望並追求和平；他說，不管中央及地方，大家持續正視在金門發生的古寧頭戰役歷史，做為將來國家發展的指引。

追思祭祀典禮由邱國正偕同楊鎮浯和各鄉鎮等地方官員，以及三軍官兵代表到太武山公墓忠烈殿向已故革命先烈致祭；隨後邱國正等人轉往太武山公墓墓塚區，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對陣公亡將士的追思與感念。

回顧民國38年10月25日凌晨，共軍自大嶝、小嶝、蓮河及廈門渡海進犯，向金門北海岸口至古寧頭一線發起攻勢，掀起震驚中外的古寧頭戰役。金門防衛指揮部指出，當年中共企圖以優勢兵力，一舉擊潰國軍防線；駐防金門將士浴血奮戰，置個人死生於度外，歷經晝夜激戰，扭轉乾坤，化險為夷，最終開創勝利契機，成功殲滅來犯敵人。

這場金門保衛戰，國軍獲得全面勝利，不僅締造國軍戰史上「古寧頭大捷」，更是重挫共軍野心，確保國脈民命永續發展根基，奠定日後安定繁榮磐石。

撫今追昔，金防部表示，全體官兵將秉持「繼志承烈、奮力再進」的古寧頭精神，永續傳承烈士守護疆土信念，並以「防衛固守、重層嚇阻」的戰略構想，貫徹「從嚴從難」原則持續勤訓精練，建構優質的防衛武力，捍衛國家安全。

參與今天追思祭祀典禮陪祭的有國防部政戰局局長簡偉中將、陸軍副司令賀政中將、政戰主任楊安中將金防部指揮官陳忠文中將與楊鎮浯等人陪祭。