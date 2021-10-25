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金防部辦古寧頭戰役72周年祭祀活動 邱國正蒞金主持

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正特別前往金門太武山公墓，主持祭祀典禮。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正特別前往金門太武山公墓，主持祭祀典禮。記者蔡家蓁／攝影

陸軍金門防衛指揮部今天舉辦古寧頭戰役72周年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正今日特別前往金門太武山公墓，主持祭祀活動，向英勇殉國的將士們上香、獻花，表達哀悼與緬懷忠義愛國情操，典禮莊嚴隆重。

這項祭祀活動在今天上午9點30分在金門太武山公墓舉行，由邱國正主持，包括政戰局長簡士偉、陸軍副司令賀政、政戰主任楊安、金防部指揮官陳忠文與金門縣長楊鎮浯等人陪祭，活動首先由邱國正偕同三軍官兵代表，至太武山公墓忠烈殿向已故革命先烈致祭；隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣（公）亡將士追思活動，透過上香、獻花及默哀儀式，表達對烈士們的追思與感念。

曾在金門服役過的邱國正表示，他對金門有一分特別情感，也提到，軍民之間相處良好，同島一命，大家共同來維護金門和國家整體安全，讓民心安穩及安定生活；他也提及，未來只有機會及時間許可，他一定會再過來。

楊鎮浯表示，在每年的公祭，代表著金門鄉親對這段歷史的刻骨銘心，希望藉由此一段歷史，喚醒國人對和平的渴望及追求和平，他也感謝邱部長特地抵金參加，他也就國防部與金門之間相關事宜進行交流相關意見，邱部長也十分重視，並針對地方政府與防區的配合，做了很多溝通，這都是好的方向。

楊鎮浯也強調，希望不管中央及地方，大家持續正視在金門發生的古寧頭戰役歷史，做為將來道路的指引，金門鄉親明確渴望和大家一起追求和平。

金防部表示，回顧歷史，民國38年10月25日凌晨，共軍自大嶝、小鄧、蓮河及廈門方面傾萬餘兵力渡海進犯，向金門北海岸壟口至古寧頭一線發起攻勢，掀起震驚中外的「古寧頭戰役」。

當年中共企圖以優勢兵力，一舉擊潰國軍防線，值此關鍵時刻，駐防金門將士，碧血丹心，浴血奮戰，置個人死生於度外，歷經晝夜激戰，扭轉乾坤、化險為夷，最終成功殲滅來犯之敵。這場金門保衛戰，國軍獲得全面勝利，不僅締造國軍戰史上「古寧頭大捷」光榮壯舉，更是重挫共軍野心，確保國脈民命永續發展根基，奠定日後安定繁榮磐石。

三軍官兵代表向古寧頭戰役逝世的英雄獻花致意。記者蔡家蓁／攝影
三軍官兵代表向古寧頭戰役逝世的英雄獻花致意。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正特別來到金門主持祭祀典禮。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，國防部長邱國正特別來到金門主持祭祀典禮。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影
金防部今天舉辦古寧頭戰役72週年悼念陣公亡將士祭祀活動，典禮莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影

金門 邱國正 國軍

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