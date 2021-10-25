議會KK陣線批高齡友善不及格 高巿社會局：研議改善

國民黨高市議員組成的「KK陣線」，市議員鍾易仲、黃香菽、李眉蓁、李亞築、蔡武宏等人聯合質詢，KK陣線指出，高雄市高齡友善城市不及格，各局處應加強相關服務、設備，讓日益增加的高雄長者老有所托、安居高雄，更避免城中類似悲劇再次發生。

目前高雄有3300多名65歲以上長者，KK陣線建議，提高長者申請社會住宅的名額，保留30%比例給長者入住。

高雄巿社會局長謝琍琍表示，目前依照法規社宅有40%經濟弱勢，包括中低收入戶、原民、單親等身分。

市議員鍾易仲指出，高雄市的人行無障礙環境差，許多行動不便的人出門活動困難重重，市府應盤點人行無障礙空間，盡速改善老舊設施。

市議員李亞築表示，北市社會住宅明文規定弱勢戶入住，包括10％低收入、5%原住民戶、20%老人、身障、單親等。希望高雄市政府預計興建的8800戶社宅中，應保留30%比例，約2640戶給年長者居住。

謝琍琍表示，目前依照法規是將40％比例提供給經濟弱勢者承租，但沒有特別畫分出年長者的保留比例。

KK陣線也指出，新北市有高齡友善換居政策，提供長者樓梯換電梯方案，希望高市府也能提供相關方案，讓行動不便長者能換到有電梯的居住空間，才不會造成行動不便不敢出門，最後孤獨終老。