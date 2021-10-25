屏東玉田國小非營利幼兒園動土 111學年度開辦收166名
屏東縣里港鄉是全縣社會福利最優渥的鄉鎮，但鄉內幼兒園能量不足，里港鄉立幼兒園經常爆滿，家長們往往將小朋友送到鄰近鹽埔、九如鄉的幼兒園。里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計一年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。
屏東縣里港鄉玉田國小居民多以務農為主，學生來源主要玉田村、潮厝村與大平村，玉田國小共有17班，全校412名學童。教育處評估里港鄉教保服務供應量尚不足，縣府向教育部爭取新建公共化幼兒園園舍經費共7千萬元，設置玉田非營利幼兒園，提升里港鄉公共化教保服務供應量。
玉田國小志工媽媽陳佳紋說，她兩個小朋友已經念國一、國三，以前念幼兒園時因為鄉內幼兒園不足，兩個小朋友都送到土庫的私立幼兒園就讀，每天往返都要提早35分鐘，如今學校非營利幼兒園，打造更完善的幼兒環境。
教育處指出，屏東縣110學年度非營利幼兒園含分班共計20園，玉田非營利幼兒園預定111學年度開辦，核定招收2歲至入國民小學前幼兒166名。
教育處統計，屏東縣2到5歲幼兒數為2萬1387人，110學年度屏東縣新設立6園非營利幼兒園共增加468名供應量，縣內非營利幼兒園數達20園，屏東縣110學年度2歲至入國民小學前幼兒入園率已達7成﹔為擴大教保服務量，縣府規畫111學年度再新設立2園非營利幼兒園，玉田國小、潮勇國小，共增加256名供應量，屆時非營利幼兒園達22園，提升屏東縣公共化教保服務量。
玉田國小新建非營利幼兒園工程由周惠明建築師事務所設計監造，仁喆營造有限公司承包施作，預計360個工作天竣工。本工程為二層樓的建築主體共6間大型教室（150平方公尺）、1間辦公室、1間圖書館、1間配膳室及1間室內遊戲場的規模，打造幼兒安全健康的友善場域，讓家長兼顧職場及育兒需求。
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