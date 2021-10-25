快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東玉田國小非營利幼兒園動土 111學年度開辦收166名

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇，完工示意圖。圖／玉田國小提供
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇，完工示意圖。圖／玉田國小提供

屏東縣里港鄉是全縣社會福利最優渥的鄉鎮，但鄉內幼兒園能量不足，里港鄉立幼兒園經常爆滿，家長們往往將小朋友送到鄰近鹽埔、九如鄉的幼兒園。里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計一年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。

屏東縣里港鄉玉田國小居民多以務農為主，學生來源主要玉田村、潮厝村與大平村，玉田國小共有17班，全校412名學童。教育處評估里港鄉教保服務供應量尚不足，縣府向教育部爭取新建公共化幼兒園園舍經費共7千萬元，設置玉田非營利幼兒園，提升里港鄉公共化教保服務供應量。

玉田國小志工媽媽陳佳紋說，她兩個小朋友已經念國一、國三，以前念幼兒園時因為鄉內幼兒園不足，兩個小朋友都送到土庫的私立幼兒園就讀，每天往返都要提早35分鐘，如今學校非營利幼兒園，打造更完善的幼兒環境。

教育處指出，屏東縣110學年度非營利幼兒園含分班共計20園，玉田非營利幼兒園預定111學年度開辦，核定招收2歲至入國民小學前幼兒166名。

教育處統計，屏東縣2到5歲幼兒數為2萬1387人，110學年度屏東縣新設立6園非營利幼兒園共增加468名供應量，縣內非營利幼兒園數達20園，屏東縣110學年度2歲至入國民小學前幼兒入園率已達7成﹔為擴大教保服務量，縣府規畫111學年度再新設立2園非營利幼兒園，玉田國小、潮勇國小，共增加256名供應量，屆時非營利幼兒園達22園，提升屏東縣公共化教保服務量。

玉田國小新建非營利幼兒園工程由周惠明建築師事務所設計監造，仁喆營造有限公司承包施作，預計360個工作天竣工。本工程為二層樓的建築主體共6間大型教室（150平方公尺）、1間辦公室、1間圖書館、1間配膳室及1間室內遊戲場的規模，打造幼兒安全健康的友善場域，讓家長兼顧職場及育兒需求。

屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇，完工示意圖。圖／玉田國小提供
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇，完工示意圖。圖／玉田國小提供
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，立委周春米（左起）、教育處長江國樑、玉田國小校長王照仁出席動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉玉田國小今舉行非營利幼兒園動土典禮，立委周春米（左起）、教育處長江國樑、玉田國小校長王照仁出席動土典禮，工程預計1年，預計111學年度開辦，核定招收2歲到國小前幼兒共166名，讓家長們多了新選擇。記者劉星君／攝影

幼兒園 屏東縣 建築

延伸閱讀

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

屏東迎王祭典登場 東港警分局女警服務隊超吸睛

屏東擬建國際級冷鏈工廠 蘇貞昌：配合願做事的縣市

潘孟安爭取屏東農業產業設備升級 蘇貞昌鼎力支持

相關新聞

年邁公獅2年搬3次家 動保人士：希望這是最後一次

10月21日這天，高雄市壽山動物園出動包含3名獸醫等大陣仗團隊到小港區淨園農場，為園內30多歲公獅「獅王」搬家，距去年3...

記取教訓高市府稽查大樓逃生動線 要求住戶移除阻礙

高雄市府工務、環保、消防單位近日稽查各大樓逃生動線，排除阻礙、柵欄、雜物。有民眾反映，私人使用空間的物品要被強制運走丟棄...

屏東玉田國小非營利幼兒園動土 111學年度開辦收166名

屏東縣里港鄉是全縣社會福利最優渥的鄉鎮，但鄉內幼兒園能量不足，里港鄉立幼兒園經常爆滿，家長們往往將小朋友送到鄰近鹽埔、九...

空汙季來了 民團質疑防制會議停擺 高市府：改善沒停歇

10月進入空汙季，近期高雄午後臭氧濃度偏高，環保局10月中旬以來3度啟動二級預警，加強固定源降載減排等。南部反空汙聯盟指...

仁武女嬰送托死亡 議員促保母裝監視器、加強心理諮商

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，引發社會大眾再次關注托育安全議題，今上午高市議會質詢時，多位議員建...

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

3年1科屏東東港鎮東隆宮迎王平安祭昨天展開，將持續至31日，東港警分局出動500人次人力維持秩序，並成立「女警服務隊」專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。