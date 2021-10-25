秋冬空品不良 高市推動多項管制措施

秋冬季節南部易出現空品不良情形，高市府環保局表示，去年起實施一系列管制措施已有初步成效；今年氣象研究顯示可能出現反聖嬰現象，面對秋冬空品挑戰將持續更多改善措施。

環保局今天發布新聞稿表示，秋冬季節空氣品質一直都是高雄市重要課題；今年氣象研究顯示可能出現反聖嬰現象，面對秋冬空品改善挑戰，將持續進行更多的改善措施。目前正研擬相關討論議題，擇期召開第3次空污防制會議。

環保局表示，今年3月26日的空污防制會議後，相關空污管制工作持續追蹤列管進度，4月及9月分別完成大社工業區東側及南側FTIR設置連續監測，也要求汽電共生廠秋冬季節減煤16萬噸、台電公司大林廠秋冬季節也預計減煤50萬噸。

環保局空污與噪音防制科指出，鋼鐵業加嚴標準今年4月19日召開第2次公聽會，雖然意見分歧，環保局仍持續督促業者污染改善，包含要求中鋼公司加快新建煤礦封閉式建築，第1期工程進度達94.8%；提前今年8月24日停止汽電共生鍋爐燃煤，配合秋冬季節安排主要製程降載及生產設備歲修。

依環保署近5年監測資料顯示，高雄市各項污染物改善幅度為18.3%至46.7%。其中，以二氧化硫（SO2）改善最多；細懸浮微粒PM2.5也改善達21%，空氣品質良率提升12.3%。

環保局表示，自去年10月起即積極輔導轄內744座工業鍋爐於去年12月底前，提前1年半符合排放標準；興達電廠秋冬季節燃煤機組運轉負載由65%再下降至50%，今年擴大減煤時間30日。

另外，要求高市排放量前20大工廠提出改善工程，以及持續推動電力設施加嚴標準草案等。今年4月後空氣品質恢復去年同期水準，尤其9月空品良率97.2%更優於去年68.9%，顯示管制措施已有成效。