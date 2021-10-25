屏東萬年濕地群整治 國際研討會獲青睞

國際環境與自然研討會日前在巴西舉行，屏東縣政府為唯一參與國際發表的政府單位，以萬年濕地群的整治成果線上投稿，在數百篇投稿論文中發表，獲得多名審查委員青睞及肯定，

屏東縣政府環保局今天新聞稿表示，「國際環境與自然研討會」（The National Conference of Environmentand Nature Science）為世界級重要國際研討會，每年在世界各國輪流舉辦，10月24日在巴西里約辦理。

環保局水污染防治科官員說，會中以萬年濕地群整治成果以「人工濕地永續與生態復育－以萬年濕地群為例（Sustainability and Ecological Restoration throughConstructed Wetlands－Taking the Wannian Wetlands asan Example）」為題投稿研討會。

這次國際研討會有50多個國家、200多篇論文參與投稿，屏東縣政府發表對萬年濕地上游畜牧廢水及生活廢水整治成效，獲多名審查委員青睞及肯定，獲選口頭發表。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，所有口頭報告採線上發表。獲選發表文章僅39篇，涵蓋生態保育、空氣污染、社區健康、風能、綠能、環境永續發展等議題，與會者包含歐美、亞洲及非洲各國大學教授、專業研究員等。

新聞稿表示，對於唯一參與國際發表的政府單位，顯見屏東縣政府在環境生態保育的決心榮獲得世界級肯定。萬年溪是貫串穿屏東市中心的重要河川，為屏東市「生命之河」，然而過去沿岸生活污水、畜牧廢水等污染物排入崇蘭舊圳，導致水質嚴重惡化。

縣長潘孟安表示，萬年溪是貫串穿屏東市中心的重要河川，整治前水質嚴重不良，曾有「萬年臭」惡名；近年來在縣府團隊努力下，整治成效有目共睹，未來水質也將朝向輕度污染目標前進。此外，縣府在環境營造上也將萬年溪流引入萬年公園及復興公園，讓附近民眾及遊客可以徹底享受萬年溪水域之美。

目前萬年濕地群已向內政部營建署提出申請劃設為國家級濕地及向環保署申請環境教育場域，未來萬年濕地群不僅可淨化水質，更可作為環境教育及民眾休憩的好去處。

屏東縣政府在這次國際研討會中，獲得在場多國代表肯定並熱烈提出問題請益，同時讚揚萬年濕地群歷經多年整治及維護生態決心，各國代表也表示希望來台參訪萬年溪濕地群，環保局參與線上會議的同仁也代表縣府歡迎各國來參訪。

依水污染防治科資料，為改善河川污染並提供沿岸居民良好生活品質，縣府在萬年溪上游設置6處人工濕地，包括黃金溼地1、2期；圳寮溼地1、2期；海豐溼地1、2期，所有濕地均已於2018年全數完工共28公頃。利用自然生態工法淨化水質，主要以FWS（FreeWater Surface System；自由表面流系統）及SSF（Subsurface flow；表面下流動系統）二種技術淨化水質。

另外，藉由近3年水質監測及生態調查結果，水質明顯由嚴重污染降低為中度污染，且各種保育類動物也遷移到萬年濕地群棲息，其中包括二級保育類動物水雉已多達60幾隻；同時被評定為瀕臨絕種的植物水社柳有20幾株也都復育成功。