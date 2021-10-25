選罷法罷免門檻 陳其邁：反對因個案修法

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，引發「罷免門檻是否偏低」議論。高雄市長陳其邁今天表示，罷免是民主一部分，尊重罷免結果；他反對因為個案修法，但尊重立法院的討論。

陳其邁上午與行政院副院長沈榮津等人一同出席三元能源科技首座超級電池工廠動土典禮，會後接受媒體聯訪時做上述表示。

陳柏惟遭罷免後，引發罷免門檻是否偏低討論。被問到對陳柏惟罷免案的看法及是否支持修法？陳其邁說，1994年當時執政的國民黨為護航被發起罷免的擁核立委，把罷免門檻從1/3提高到1/2，造成高門檻，讓罷免案難以通過。因為如此，所以2016年才會再度修法，把罷免門檻調到1/4，這是當時立法的原由和過程。

陳其邁說，罷免是民主的一部分，民主有選舉，當然就會有罷免，對於罷免結果都充分尊重。但「我反對因為個案就修法；但是立法院的討論，我們給予尊重」。

陳柏惟2020年征戰台中第2選區立委，以11萬2839票勝選。不過23日罷免投票通過，罷免同意票7萬7899張跨過門檻，且多於不同意票。