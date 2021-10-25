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城中城住戶安置 市府盤點社宅203間可供入住

中央社 / 高雄25日電

高雄城中城火警後，住戶後續安置問題引發關注，市府盤點社會住宅約有203間房可供安置，目前已約有6戶將入住。另城中城善款截至今天上午9時，累計新台幣2億4300多萬元。

高雄市議會今天上午舉行社政部門質詢，民進黨高市議員李喬如、李雅慧等人關切城中城住戶後續安置；社會局長謝琍琍表示，目前掌握有安置需求約80多戶，部分已依親或找到新租處；另有約41人住在安置旅館。

謝琍琍表示，另都發局盤點社會住宅約有203間可供安置，目前已共約6戶住戶將入住，其中1戶已入住。

另李喬如也關注善款使用規劃，謝琍琍說，截至今天上午9時，善款累計2億4300多萬元，均尚未動用。目前已給予的慰助金來自市長預備金，這是市府對罹難者、傷者的心意，未來也不會拿善款歸墊。

謝琍琍並表示，市府救助對象根據警消、民政等系統提供的資訊整合出名冊，加上社工和警方經常會陪同住戶返家拿取物品，也能間接查證、釐清居住身分。

李喬如並指出，社會局應定期公開善款使用項目、進度，務必公開透明，避免外界疑慮，如善款已足夠，就應停止募款。

民進黨高市議員黃文志則關心每天陪伴住戶、傷者和罹難者家屬的社工心理狀況及相關加班費等補助，「社工關心災民，政府要照顧社工」。

謝琍琍說，社工每天採輪班制，目前已出動361人次。至於加班費部分，將不限平時加班時數限制，會採專案處理，保障社工權益。

社工 加班費 民進黨

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