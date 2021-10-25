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空汙季來了 民團質疑防制會議停擺 高市府：改善沒停歇

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供

10月進入空汙季，近期高雄午後臭氧濃度偏高，環保局10月中旬以來3度啟動二級預警，加強固定源降載減排等。南部反空汙聯盟指出，市長陳其邁曾答應每3個月開一次「空汙防制會議」，3月底開會後便停擺。環保局表示，近期會敲定討論時間，改善空汙腳步沒停歇。

陳其邁去年當選時，宣示施政貫徹四大重點，其中一項是解決空氣汙染優先。市議員蔡金晏說，改善空汙難立竿見影，市府對去煤計畫等中程布局太保守，基層對空汙民怨深。市議員陳美雅質疑，市府總說「空汙有改善」，每到秋冬季，高雄天空一片灰濛，官方說法和市民感受落差大，遲不開空汙防制會議分明是逃避、卸責。

市議員吳益政說，全球都在追求碳中和目標，市府忙於科學園區開發招商，對新增空汙總量、碳排放等議題缺乏具體對策，呼籲市府不僅要招商，更要懂得選商，才符合產業升級趨勢。

市議員陳致中說，興達電廠比原訂期程提前1年除役，綠能運具日益普及，是市府改善空汙具體作為，高雄是鋼鐵重鎮，鋼鐵業占全市工廠粒狀物排放量達63.6%，呼籲鋼鐵業排放加嚴標準盡快公布，議會也將持續監督。

南部反空汙聯盟發言人李建誠指出，根據空品監測數據，今年上半年高雄各測站測得數據普遍呈現退步，市府要迎接橋科設廠，更該拿出魄力改善空汙。李也說，空汙季期間，環保局透過網站、官方LINE提供即時監測資訊，並寫應變作法，內容像「複製貼上」，環團、市民更關心前20大汙染源等廠商究竟降載多少卻沒寫清楚。

環保局長張瑞琿回應，5月市府赴議會做專案報告，盤點空汙防治成效，市長陳其邁相當重視空汙問題，6、7月疫情嚴峻，考慮是否改採線上會議，評估認為實體討論較具效益，正研擬議題及時間，環保局也持續追蹤列管進度，包括中鋼提前在今年8月24日停止汽電共生鍋爐燃煤，也開過2次生煤管控協調會議，要求汽電共生廠秋冬季節減煤16萬噸並提減煤規畫。

環保局表示，今年1至3月因氣象條件及先天地理條件等不利因素影響，但去年10月起，已積極輔導高雄市轄內744座工業鍋爐在去年12月底前，提前一年半符合排放標準、興達電廠秋冬季節燃煤機組運轉負載由65%再下降至50%，且110年擴大減煤時間30日、要求高雄市排放量前20大工廠提出改善工程等，今年4月後空氣品質恢復去年同期水準，9月空品良率97.2%更優於去年68.9%，顯示管制措施有出現呈現。

高科大環境與安全衛生工程系教授洪崇軒說，環保局已有些作為，應持續進行，近期環保署對部分環保法令有調整，近期開會能討論因應作為。中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁表示，空汙防制需要滾動式修正，疫情已趨緩，要盡快開會，市府展示態度，民間才能積極配合。

高雄市4至9月逐月空品良率（AQI<100）。圖／高雄市環保局提供
高雄市4至9月逐月空品良率（AQI<100）。圖／高雄市環保局提供
每年10月起進入南部空汙季，敏感族群對空氣品質格外有感。高雄市政府表示，10月起要求興達電廠2部機組環保停機，2部機組降載，室外煤場堆置量比平時減少75%。記者王慧瑛／攝影
每年10月起進入南部空汙季，敏感族群對空氣品質格外有感。高雄市政府表示，10月起要求興達電廠2部機組環保停機，2部機組降載，室外煤場堆置量比平時減少75%。記者王慧瑛／攝影
高雄市近3年空氣品質良率數據。圖／高雄市環保局提供
高雄市近3年空氣品質良率數據。圖／高雄市環保局提供
每年10月起進入南部空汙季，敏感族群對空氣品質格外有感。記者王慧瑛／攝影
每年10月起進入南部空汙季，敏感族群對空氣品質格外有感。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員運用紅外線熱影像儀偵測洩漏源。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員運用紅外線熱影像儀偵測洩漏源。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局召開生煤管控協調會議。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局召開生煤管控協調會議。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在大社工業區執行FTIR監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局召開生煤管控協調會議。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局召開生煤管控協調會議。圖／高雄市環保局提供

陳其邁 疫情 高雄市

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