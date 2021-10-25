仁武女嬰送托死亡 議員促保母裝監視器、加強心理諮商

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，引發社會大眾再次關注托育安全議題，今上午高市議會質詢時，多位議員建議社會局推動保母公共空間監視器。有議員也指出，保母的在職訓練僅著重照顧專業，未關注心理健康。高市社會局長謝琍琍，將採鼓勵方式建議保母裝設監視器，也會討論如何提供保母心理諮商的支持。

多位議員建議社會局應推動保母裝設監視器，才不會造成發生狀況無法查明真相，市議員李雅慧表示，因為沒有監視器，不只家長無法得知真相，保母也無法保護自身權益。李雅慧建議，因參考托嬰中心裝設監視器的辦法和經驗，研議保母裝設的可能性。

謝琍琍表示，過去曾討論過保母居家裝設監視器，但相關團體認為有個資隱私問題，目前社會局朝向鼓勵式宣導，希望能讓更多保母裝設監視器，保障雙方權益。

市議員王耀裕表示，社會局應更主動稽查保母托育狀況，否則每次都要到了施虐才停止收托，為時已晚。謝琍琍表示，保母稽查制度目前分為兩區塊，針對新手保母一年至少訪視4次，訪視人員會到保母家中查看居家環境、照顧情況。每年也有18小時教育訓練，提供相關協助。

李雅慧指出，18小時在職訓練課程都是保母的照顧專業，但未見情緒、精神部分的項目。李雅慧建議，因此比照教師諮商輔導體系的支持，提供心理諮商，讓保母的身心部分也能有完整的支持。高雄市社會局長謝琍琍表示，本周就會與居家托育中心輔導人員開會，將討論如何加強保母身心健康課程。