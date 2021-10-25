快訊

20年前現身東京野生小海豹風靡日本 橫濱樂發身分證

輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

中央社 / 屏東縣25日電
歷史悠久的三年一科屏東縣東港迎王平安祭典，昨在東港鎮海公園沙灘舉行請王儀式。圖／東隆宮提供
歷史悠久的三年一科屏東縣東港迎王平安祭典，昨在東港鎮海公園沙灘舉行請王儀式。圖／東隆宮提供

3年1科屏東東港鎮東隆宮迎王平安祭昨天展開，將持續至31日，東港警分局出動500人次人力維持秩序，並成立「女警服務隊」專勤在東隆宮等人潮聚集地服務，成為祭典另一亮點。

東隆宮迎王平安祭是東港人集體生活記憶，被喻為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」。因應參與盛典人潮眾多，屏東縣警局東港警分局特別成立「女警服務隊」在東隆宮協助安全維護及為民服務等工作。

東港警分局新聞稿表示，女警服務隊遴選8名女警，由巡官黃雯琦領軍，在迎王祭期間專責服勤，除為民服務外，並兼負警察行動補給站、機動派出所及交通安全與預防犯罪宣導等任務。

東港警分局表示，昨天第一天的「請水」儀式，由於參與隊伍眾多，女警服務隊沿街步巡至各隊休息區提醒留意周遭財物避免遭竊，不少陣頭隊伍及民眾都爭相與女警隊合影，精通外語的員警也不忘向外國人宣導預防犯罪宣導，讓外國民眾感受熱鬧多元的廟會文化。

東港警分局也特別製作影片宣導女警隊服務，分局長林文煜表示，迎王祭活動期間，女警服務隊針對東隆宮周邊安全維護，防竊及交通管制多項服務，並以辦喜事歡樂的心情完成這次活動，也為美麗的東港鎮及廟會文化活動提升更好的形象。

東港 港警 屏東縣

延伸閱讀

屏東迎王祭典登場 東港警分局女警服務隊超吸睛

東港迎王「請水」遵防疫 辛丑正科封府大千歲蒞境巡察

屏東東港迎王平安祭今起一連8天 周邊交通管制看這裡

影／屏東購神秘大禮驚豔開箱 抽市價850萬元輕豪宅

相關新聞

年邁公獅2年搬3次家 動保人士：希望這是最後一次

10月21日這天，高雄市壽山動物園出動包含3名獸醫等大陣仗團隊到小港區淨園農場，為園內30多歲公獅「獅王」搬家，距去年3...

記取教訓高市府稽查大樓逃生動線 要求住戶移除阻礙

高雄市府工務、環保、消防單位近日稽查各大樓逃生動線，排除阻礙、柵欄、雜物。有民眾反映，私人使用空間的物品要被強制運走丟棄...

仁武女嬰送托死亡 議員促保母裝監視器、加強心理諮商

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，引發社會大眾再次關注托育安全議題，今上午高市議會質詢時，多位議員建...

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

3年1科屏東東港鎮東隆宮迎王平安祭昨天展開，將持續至31日，東港警分局出動500人次人力維持秩序，並成立「女警服務隊」專...

城中城住民安置 社會局：有203間社宅房間可入住

高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員關注城中城住戶安置狀況和善款使用，有議員擔心，市府提供半年的租屋補助，未來住...

空汙季來了 高市防制會議遲未開

10月進入空汙季，近期高雄午後臭氧濃度偏高，環保局10月中旬以來3度啟動二級預警，加強固定源降載減排等。南部反空汙聯盟指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。