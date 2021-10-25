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屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛
3年1科屏東東港鎮東隆宮迎王平安祭昨天展開，將持續至31日，東港警分局出動500人次人力維持秩序，並成立「女警服務隊」專勤在東隆宮等人潮聚集地服務，成為祭典另一亮點。
東隆宮迎王平安祭是東港人集體生活記憶，被喻為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」。因應參與盛典人潮眾多，屏東縣警局東港警分局特別成立「女警服務隊」在東隆宮協助安全維護及為民服務等工作。
東港警分局新聞稿表示，女警服務隊遴選8名女警，由巡官黃雯琦領軍，在迎王祭期間專責服勤，除為民服務外，並兼負警察行動補給站、機動派出所及交通安全與預防犯罪宣導等任務。
東港警分局表示，昨天第一天的「請水」儀式，由於參與隊伍眾多，女警服務隊沿街步巡至各隊休息區提醒留意周遭財物避免遭竊，不少陣頭隊伍及民眾都爭相與女警隊合影，精通外語的員警也不忘向外國人宣導預防犯罪宣導，讓外國民眾感受熱鬧多元的廟會文化。
東港警分局也特別製作影片宣導女警隊服務，分局長林文煜表示，迎王祭活動期間，女警服務隊針對東隆宮周邊安全維護，防竊及交通管制多項服務，並以辦喜事歡樂的心情完成這次活動，也為美麗的東港鎮及廟會文化活動提升更好的形象。
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