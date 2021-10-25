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記取教訓高市府稽查大樓逃生動線 要求住戶移除阻礙
高雄市府工務、環保、消防單位近日稽查各大樓逃生動線，排除阻礙、柵欄、雜物。有民眾反映，私人使用空間的物品要被強制運走丟棄不合理。高雄市府工務局表示，稽查後都已在大樓張貼公告，未於公告期限內完成清除及拆除者，均視為廢棄物，市府會嚴格執行公安檢查，提升民眾居家安全。
市府團隊今天到輔仁路一棟大樓，執行公安作業。電梯中張貼的「高雄市建築物防火避難設施與設備安全檢查」報告書公告，是10月22日檢查，包括B1私設出入口且設栓鎖、公共空間梯方堆積雜物、安全梯通道堆積雜物、屋頂層安全門無法正常開啟等，要求在25日8點前清除。
住戶說，22日周五大家都下班了，無法搬移，且梯間的重物、擺設未影響逃生路線。政府清除的東西又要搬到哪裡去？
工務局表示，按公寓大廈管理條例第16條第2項規定，大樓住戶不得於樓梯間、共同走廊等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇等妨礙出入。另按行政執行法第36條及39條規定，行政機關為阻止危害的發生或避免急迫危險，得進入建築物為即時強制及處置。
高市府近日展開排除老舊大樓逃生障礙的行動前，皆已派員至大樓張貼公告，請民眾於公告後立即清除雜物及拆除障礙物等，未於公告期限內完成清除及拆除者，均視為廢棄物，市府將派員進行清除及拆除障礙物等。阻礙避難逃生通道上民眾的物品，已由當地區公所拍照造冊暫為保管，請民眾自行洽當地區公所領取。
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