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年邁公獅2年搬3次家 動保人士：希望這是最後一次

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影

10月21日這天，高雄市壽山動物園出動包含3名獸醫等大陣仗團隊到小港區淨園農場，為園內30多歲公獅「獅王」搬家，距去年3月從台南蛇王農場移居高雄才隔1年多，2年換住3個場所，經歷一次次麻醉風險，動保人士揪心「希望這是最後一次搬家了」。

台北市立動物園助理研究員彭仁隆幾度到淨園農場會勘「獅王」生活環境，他認為，獅子已老邁，搬家要承受麻醉、路程緊迫等風險，主張在淨園就地改善環境，別讓獅子承受舟車勞頓、適應新環境之苦。淨園農場業者表示，雖然不捨，但壽山動物園團隊照顧比較專業，能讓「獅王」安穩終老。

究竟「獅王」這一生換過幾個住處，高雄市政府農業局也很難追到底，根據「獅王」登記卡，牠96年3月在台南蛇王農場完成登錄作業，當時照片已是成獅，獸醫評估「獅王」至少30多歲，到台南蛇王之前，「獅王」應已待過多處，命運多舛。

10月21日上午，壽山動物園獸醫池苑鈴、股長李建和等人來到淨園農場，以麻醉方式讓「獅王」乖乖就擒，趁牠昏沉時，也為牠做抽血等健康檢查，移入運輸籠後秤重得知是138公斤。幾個小時過去，確認「獅王」甦醒後才啟程回壽山，避免移動過程嘔吐造成風險。

李建和說，為野生動物打麻醉是高度仰賴經驗的任務，獸醫戰戰兢兢，深怕沒拿捏好劑量，恐讓動物沒醒來，「獅王」清醒過程較慢，但還是醒了，接回壽山動物園後，將隔離檢疫1個月才與其他4隻獅子一同生活。

動保法2019年修法，納管保護展演動物，展演動物須符合社教機構、休閒農場、觀光遊樂業資格，才能申請展演核可，多數業者將展演動物當副業經營，未詳細思考空間規畫、飼養照護等，近2年政府納管後，許多業者不諳填報營運計畫書等，導致申請程序卡關，營運17年高雄淨園農場就是一例。

今年9月間，淨園農場遭檢舉，業者除停止展演，動物陸續疏散，開放民眾認養園內天竺鼠、兔子等，獅子交給壽山動物園接手，河馬、長臂猿飼養環境問題較小，高雄市動保處正協助輔導申請展演許可。

彭仁隆指出，自古以來圈養野生動物就是人類為了經濟、娛樂等用途而沒有停止過的動物利用形式之一，圈養動物時，環境條件與變因可能帶給每隻動物不同影響，即使有短期壓迫，只要動物能夠克服並回到平常表現就沒有太大問題；若轉變為長期壓力，讓動物出現長時間負面行為與心理狀態時，代表動物福祉已受影響，造成動物身心負擔。

壽山動物園表示，「獅王」清醒過程較慢，但還是醒了，接回壽山動物園後，將隔離檢疫1個月才與其他4隻獅子一同生活。記者劉學聖／攝影
壽山動物園表示，「獅王」清醒過程較慢，但還是醒了，接回壽山動物園後，將隔離檢疫1個月才與其他4隻獅子一同生活。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫池苑鈴（左）仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫池苑鈴（左）仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫團隊會仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫團隊會仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
為獅子搬家是大工程，10月21日上午，高雄市壽山動物園團隊到淨園農場，獸醫池苑鈴以麻醉方式讓「獅王」能乖乖就擒。記者劉學聖／攝影
為獅子搬家是大工程，10月21日上午，高雄市壽山動物園團隊到淨園農場，獸醫池苑鈴以麻醉方式讓「獅王」能乖乖就擒。記者劉學聖／攝影
非洲公獅「獅王」已經30多歲，近2年換住3處，相當折騰。記者劉學聖／攝影
非洲公獅「獅王」已經30多歲，近2年換住3處，相當折騰。記者劉學聖／攝影
配合這趟搬家，「獅王」麻醉後，獸醫池苑鈴（右）也為牠抽血做健康檢查。記者劉學聖／攝影
配合這趟搬家，「獅王」麻醉後，獸醫池苑鈴（右）也為牠抽血做健康檢查。記者劉學聖／攝影
配合這趟搬家，「獅王」麻醉後也抽血做健康檢查。記者劉學聖／攝影
配合這趟搬家，「獅王」麻醉後也抽血做健康檢查。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫團隊會仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
為野生動物麻醉存有風險，深怕麻醉後沒醒來，獸醫團隊會仔細評估，過程戰戰兢兢。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
為獅子搬家是大工程，10月21日上午，高雄市壽山動物園團隊到淨園農場，獸醫池苑鈴以麻醉方式讓「獅王」能乖乖就擒。記者劉學聖／攝影
為獅子搬家是大工程，10月21日上午，高雄市壽山動物園團隊到淨園農場，獸醫池苑鈴以麻醉方式讓「獅王」能乖乖就擒。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影
壽山動物園團隊搬動「獅王」進運輸籠，也秤重得知牠是138公斤。記者劉學聖／攝影

動物園 獸醫 台南

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