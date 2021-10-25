年邁公獅2年搬3次家 動保人士：希望這是最後一次

10月21日這天，高雄市壽山動物園出動包含3名獸醫等大陣仗團隊到小港區淨園農場，為園內30多歲公獅「獅王」搬家，距去年3月從台南蛇王農場移居高雄才隔1年多，2年換住3個場所，經歷一次次麻醉風險，動保人士揪心「希望這是最後一次搬家了」。

台北市立動物園助理研究員彭仁隆幾度到淨園農場會勘「獅王」生活環境，他認為，獅子已老邁，搬家要承受麻醉、路程緊迫等風險，主張在淨園就地改善環境，別讓獅子承受舟車勞頓、適應新環境之苦。淨園農場業者表示，雖然不捨，但壽山動物園團隊照顧比較專業，能讓「獅王」安穩終老。

究竟「獅王」這一生換過幾個住處，高雄市政府農業局也很難追到底，根據「獅王」登記卡，牠96年3月在台南蛇王農場完成登錄作業，當時照片已是成獅，獸醫評估「獅王」至少30多歲，到台南蛇王之前，「獅王」應已待過多處，命運多舛。

10月21日上午，壽山動物園獸醫池苑鈴、股長李建和等人來到淨園農場，以麻醉方式讓「獅王」乖乖就擒，趁牠昏沉時，也為牠做抽血等健康檢查，移入運輸籠後秤重得知是138公斤。幾個小時過去，確認「獅王」甦醒後才啟程回壽山，避免移動過程嘔吐造成風險。

李建和說，為野生動物打麻醉是高度仰賴經驗的任務，獸醫戰戰兢兢，深怕沒拿捏好劑量，恐讓動物沒醒來，「獅王」清醒過程較慢，但還是醒了，接回壽山動物園後，將隔離檢疫1個月才與其他4隻獅子一同生活。

動保法2019年修法，納管保護展演動物，展演動物須符合社教機構、休閒農場、觀光遊樂業資格，才能申請展演核可，多數業者將展演動物當副業經營，未詳細思考空間規畫、飼養照護等，近2年政府納管後，許多業者不諳填報營運計畫書等，導致申請程序卡關，營運17年高雄淨園農場就是一例。

今年9月間，淨園農場遭檢舉，業者除停止展演，動物陸續疏散，開放民眾認養園內天竺鼠、兔子等，獅子交給壽山動物園接手，河馬、長臂猿飼養環境問題較小，高雄市動保處正協助輔導申請展演許可。