城中城住民安置 社會局：有203間社宅房間可入住

高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員關注城中城住戶安置狀況和善款使用，有議員擔心，市府提供半年的租屋補助，未來住民仍會落入只能找不安全、便宜的居所。社會局長謝琍琍表示，截至今早9點，善款累計2億4300逾萬元。目前有41人住在安置旅館，部分居民已依親、找到租屋處。都發局盤點社會住宅，目前有203間房可供城中城安置，已有6戶城中城住民確定會入住。

市議員李喬如指出，城中城居住狀況複雜，市府怎麼確認居民身分，包括有設籍無居住、未設籍有居住等狀況，這部分將影響善款發放的公平性。謝琍琍表示，目前從警消、民政、里長等來源有整理出一份總名冊，只要有居民到城中城前進指揮所提出須返家拿東西的需求，都會請居民簡單描述住家狀況，再由社工、警察陪同返家，如家中狀況與住民形容的不同，就不會讓住民拿東西，也間接是查證居民身分。

多位議員都關注城中城善款利用狀況，謝琍琍表示，目前使用的慰助金都是來自市長預備金，這部分是市府對罹難者、傷者的心意，未來不會將善款拿來回填。李喬如建議，社會局應定期公開善款使用項目、進度，務必做到公開、透明，不要讓社會大眾、捐款人士有疑慮。另也建議社會局應評估多少善款才能妥善處理城中城後續安置，「錢夠了就停止募款」。

社會局在城中城事件後出動130名社工，一對一提供罹難者家屬與住民陪伴、協助。市議員黃文志指出，社工在這段時間相當辛苦，加班狀況一定要有加班費和相關補助，更要關心社工的心理狀況，「社工關心災民，政府則要照顧社工」。謝琍琍指出，除了城中城大火當天出動130名社工外，考量工作時間長，每天約從7點至晚上10點，因此採輪班制，目前已出動361人次社工員。針對加班費部分，也不限平常的加班時數限制，將採專案處理，保障社工權益。