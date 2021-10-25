快訊

20年前現身東京野生小海豹風靡日本 橫濱樂發身分證

輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城住民安置 社會局：有203間社宅房間可入住

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今天上午進行社政部門質詢。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今天上午進行社政部門質詢。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員關注城中城住戶安置狀況和善款使用，有議員擔心，市府提供半年的租屋補助，未來住民仍會落入只能找不安全、便宜的居所。社會局長謝琍琍表示，截至今早9點，善款累計2億4300逾萬元。目前有41人住在安置旅館，部分居民已依親、找到租屋處。都發局盤點社會住宅，目前有203間房可供城中城安置，已有6戶城中城住民確定會入住。

市議員李喬如指出，城中城居住狀況複雜，市府怎麼確認居民身分，包括有設籍無居住、未設籍有居住等狀況，這部分將影響善款發放的公平性。謝琍琍表示，目前從警消、民政、里長等來源有整理出一份總名冊，只要有居民到城中城前進指揮所提出須返家拿東西的需求，都會請居民簡單描述住家狀況，再由社工警察陪同返家，如家中狀況與住民形容的不同，就不會讓住民拿東西，也間接是查證居民身分。

多位議員都關注城中城善款利用狀況，謝琍琍表示，目前使用的慰助金都是來自市長預備金，這部分是市府對罹難者、傷者的心意，未來不會將善款拿來回填。李喬如建議，社會局應定期公開善款使用項目、進度，務必做到公開、透明，不要讓社會大眾、捐款人士有疑慮。另也建議社會局應評估多少善款才能妥善處理城中城後續安置，「錢夠了就停止募款」。

社會局在城中城事件後出動130名社工，一對一提供罹難者家屬與住民陪伴、協助。市議員黃文志指出，社工在這段時間相當辛苦，加班狀況一定要有加班費和相關補助，更要關心社工的心理狀況，「社工關心災民，政府則要照顧社工」。謝琍琍指出，除了城中城大火當天出動130名社工外，考量工作時間長，每天約從7點至晚上10點，因此採輪班制，目前已出動361人次社工員。針對加班費部分，也不限平常的加班時數限制，將採專案處理，保障社工權益。

社工 加班費 警察

延伸閱讀

綠營退席抗議 藍軍以人數優勢通過高雄氣爆案調查結果

高市議會民進黨團表達沉痛 合捐100萬入城中城專戶

城中城今告別式 全國各機關、學校下半旗悼念 蔡英文上香完即離開

高雄真的又老又窮？ 議員籲市府加強獨老服務量能

相關新聞

年邁公獅2年搬3次家 動保人士：希望這是最後一次

10月21日這天，高雄市壽山動物園出動包含3名獸醫等大陣仗團隊到小港區淨園農場，為園內30多歲公獅「獅王」搬家，距去年3...

記取教訓高市府稽查大樓逃生動線 要求住戶移除阻礙

高雄市府工務、環保、消防單位近日稽查各大樓逃生動線，排除阻礙、柵欄、雜物。有民眾反映，私人使用空間的物品要被強制運走丟棄...

仁武女嬰送托死亡 議員促保母裝監視器、加強心理諮商

高雄市仁武區一名11月大女嬰在保母家托育期間受傷不治，引發社會大眾再次關注托育安全議題，今上午高市議會質詢時，多位議員建...

屏東東隆宮迎王祭典 女警服務隊吸睛

3年1科屏東東港鎮東隆宮迎王平安祭昨天展開，將持續至31日，東港警分局出動500人次人力維持秩序，並成立「女警服務隊」專...

城中城住民安置 社會局：有203間社宅房間可入住

高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員關注城中城住戶安置狀況和善款使用，有議員擔心，市府提供半年的租屋補助，未來住...

空汙季來了 高市防制會議遲未開

10月進入空汙季，近期高雄午後臭氧濃度偏高，環保局10月中旬以來3度啟動二級預警，加強固定源降載減排等。南部反空汙聯盟指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。