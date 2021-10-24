東港迎王「請水」遵防疫 辛丑正科封府大千歲蒞境巡察

300年歷史的屏東縣東港鎮東隆宮迎王平安祭，是三年一科重要祭典，今起至10月31日一連8天，廟方遵循古禮，今下午在鎮海公園舉行請水儀式，下午4點17分，請來封府大千歲駕臨。今年受疫情影響，祭典活動向縣府申請核備，只邀集鎮內廟宇陣頭，仍有近百隊參加，縣長潘孟安提醒，這是全台首個解封後的國家級民俗活動，請大家遵守防疫規定，珍惜得來不易的防疫成果。

東港迎王平安祭典歷史，逢農曆地支丑、辰、未、戌年舉行，今年辛丑正科東港迎王平安祭典，因疫情縮小祭典規模，今僅由七角頭及東港鎮內各神轎陣頭，齊聚東港鎮海公園恭迎封府大千歲爺蒞境巡視。

潘孟安說，東隆宮三年一科迎王平安祭典是國家無形文化資產，更是東港居民心靈信仰的寄託。東隆宮除檢送專案計畫，也謝絕非東港鎮轄內宮廟參與，並由志工舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離等防疫措施。

東隆宮指出，請王儀式的前一天晚上，由辛丑正科東港迎王祭典委員會核心人物，在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示蒞臨大千歲的姓氏。請王儀式當日，七角頭神轎轎班頭籤，輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王台，報寫大千歲姓氏。

今現場執事人員確認後，辛丑正科代天巡狩「封」府大千歲在下午16時17分在眾人引頸期盼下駕臨，典務科長當場高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」。同一時間，請王台上書寫「封」府大千歲姓氏的帥旗與帥燈，並快步返回東隆宮在代天府前旗桿升起。眾千歲的神駕在信眾的簇擁，遶境東港後，依序返回東隆宮，旋即舉行盛大「過五王火」儀式，恭請王駕入府安座，放榜安民。

東港鎮今湧進大量人車，猶如不夜城般熱鬧，高雄林先生說，人潮跟上一科相比確實較少，大家都戴口罩，做好防疫。也有居民擔心疫情變化，希望大家要做好防疫措施。攤商說，人潮雖比先前少，生意還不錯。