路口車禍占6成 高市長者、年輕人死傷多

高雄區監理所表示，全國路口事故占整體交通事故約6成，今年將把「路口安全」列宣導重點。高市交通局統計，高雄車禍肇事老年人和年輕人死傷多，將以工程等手段提升交通安全。

高雄區監理所上午舉辦「路口慢看停，行人停看聽」交通安全月宣導活動，邀大高雄地區產官學各界代表響應。高雄區監理所表示，以往每年舉辦交通安全週，但今年首度提升至交通安全月，加強宣導。

高雄區監理所表示，全國路口事故占整體交通事故約6成，因此今年交通安全月將「路口安全」列為宣導重點。

交通部道安會組長湯儒彥表示，路口是人車交會最頻繁的地方，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛則是不禮讓行人，甚至超速、闖紅燈。

另從交通運具來看，根據高雄市交通局統計，高雄市交通事故中以機車事故占75%最多。若以年齡區分，交通事故65歲以上長者占A1（當場或24小時內死亡）交通事故約4成，另受傷則以年輕人居多。

交通局長張淑娟接受中央社記者訪問表示，年長者可能因生理機能退化、反應較慢，或未遵守交通規則導致交通事故，年輕人則以超速、闖紅燈肇事居多。

張淑娟說，交通局以交通工程、號誌等手段，提升年長者和年輕人交通安全。年長者包括行穿線退縮、號誌放大、行人號誌秒數延長等；年輕人則以車道瘦身、迭亮號誌等方式加強速度管理。與去年同期相比，今年截至目前交通事故死傷人數減少6%。