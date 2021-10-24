快訊

規模6.5該地30年最大！ 氣象局：未來3天恐有規模4餘震

【刪Q之後】趁勝追擊「清昶」？ 國民黨認有四大隱憂

路口車禍占6成 高市長者、年輕人死傷多

中央社 / 高雄24日電

高雄區監理所表示，全國路口事故占整體交通事故約6成，今年將把「路口安全」列宣導重點。高市交通局統計，高雄車禍肇事老年人和年輕人死傷多，將以工程等手段提升交通安全。

高雄區監理所上午舉辦「路口慢看停，行人停看聽」交通安全月宣導活動，邀大高雄地區產官學各界代表響應。高雄區監理所表示，以往每年舉辦交通安全週，但今年首度提升至交通安全月，加強宣導。

高雄區監理所表示，全國路口事故占整體交通事故約6成，因此今年交通安全月將「路口安全」列為宣導重點。

交通部道安會組長湯儒彥表示，路口是人車交會最頻繁的地方，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛則是不禮讓行人，甚至超速、闖紅燈。

另從交通運具來看，根據高雄市交通局統計，高雄市交通事故中以機車事故占75%最多。若以年齡區分，交通事故65歲以上長者占A1（當場或24小時內死亡）交通事故約4成，另受傷則以年輕人居多。

交通局長張淑娟接受中央社記者訪問表示，年長者可能因生理機能退化、反應較慢，或未遵守交通規則導致交通事故，年輕人則以超速、闖紅燈肇事居多。

張淑娟說，交通局以交通工程、號誌等手段，提升年長者和年輕人交通安全。年長者包括行穿線退縮、號誌放大、行人號誌秒數延長等；年輕人則以車道瘦身、迭亮號誌等方式加強速度管理。與去年同期相比，今年截至目前交通事故死傷人數減少6%。

高雄市

延伸閱讀

刪Q成功 高市藍議員：陳其邁曾說選罷法修法是人民勝利

路口車禍占整體事故6成 交通部加強宣導「路口慢看停」

刪Q成功後藍營歡迎青年入黨 綠批惡罷不給年輕人機會

高市青年局志工團走入偏鄉散播愛

相關新聞

全台有感地震 高雄捷運、輕軌正常行駛

今天下午1時11分左右東北地區發生中型有感地震，規模6.5，雖高雄未測得地震級數，但高雄人紛紛在line群組說，地震了，...

飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用

高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，成為北高雄首座寵物公園，同時也是高雄第二座寵物公園；今天上午市府動保處、市議員黃秋媖與動...

獲社區好讚認證 屏東泰武鄉萬安社區增進部落向心力

走訪屏東縣泰武鄉萬安部落，感受到部落活力與生命力，泰武鄉萬安社區今年獲屏東縣府社區好讚認證表揚，3年內集滿6項認證，產業...

全聯 岡山打造冷鏈物流中心

剛宣布收購大潤發股權的全聯實業，加速在全台布局，壯大市場競爭力。高雄市經發局表示，全聯於本月20日以13.8億元標得本洲...

恆醫升級 蘇揆要求一次到位

恆春半島醫療資源長期不足，中央核定衛福部立恆春旅遊醫院舊醫療大樓新建預算5.7億，升級為重症急救醫院，預定後年啟用；行政...

電動自行車飆速 事故逐年增

電動自行車遲未修法列管，法令雖限速25公里，卻因沒車牌、超速不會被罰，有些改裝飆速至100公里，高雄今年內就發生4起死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。