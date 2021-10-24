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推廣馬祖語使用 馬祖作家展現語言運用創意

中央社 / 連江縣24日電

連江縣政府培訓馬祖語種子講師系列課程，以馬祖語寫作及拼音發展內容，深化地區馬祖語使用。馬祖作家劉宏文分享馬祖語翻譯與寫作方法，展現生活連結與當代創意。

擔任母語寫作講師的作家劉宏文，作品多書寫馬祖軍管戒嚴的海島故事，並不斷在融入馬祖語言文化，以「漫談閩東語寫作」向學員分享文學與母語結合，得以表現馬祖文化淵源的方法，希望引領更多人投入鄉土書寫創作。

劉宏文在課程中分享，母語學習可利用語言對應漢字辭彙，透過文字熟練度減輕學習負擔，因此將母語詞彙分級，述說語言與詞性對文章生動性與文學美感的助益，引領學員以不同方式學習母語，如將華語做品翻譯成母語、不同類型的寫作用詞與創意想法，展現地方特色。

劉宏文表示，語言使用影響思維，當我們習慣生活中以國語思考，如何轉換成母語思考？寫文章就是創造母語思考的方式之一，可嘗試以國語寫作，再以閩東語翻譯，進行初階練習，透過練習推敲語言思考能力。

劉宏文示範翻譯不同文類的馬祖作品，甚至開創新例涉及翻譯新詩、外文詩，並主張「用古老的語言跟生活結合」。劉宏文表示，過去母語使用多聚焦鄉土與地方傳統，透過將閩東語跟現代文類、文風連結，讓民眾可以有更多元方法學習與親近母語，從中找到生活應用方法。

連江縣文化處今天透過新聞稿說明，連江縣本土語言以馬祖福州語為主，原馬祖方言屬閩東語系，是福州語的分支，由於兩岸中斷數十年，馬祖又受到外來文化影響，因此在語言腔調或語彙方面與福州有所差異，官方稱為「閩東語」，地方也常稱為馬祖話、馬祖語。

馬祖 語言

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