為城中城都更找出路 業界：可考慮採區段徵收方式解決

高雄城中城大火燒出全國老舊危樓去從問題，都更議題引發重視。為了讓全國各都學會了解高雄此一重大災難，並提供具體改善建議，高雄市都更學會理事長林資雄邀各縣市都更學會到高雄考察。台北市都市更新學會理事長蔡漢霖今天在現場表示，都市更新後的房地分配方式有「協議合建」和「權利變換」兩種，城中城因產權複雜，較適合後者；台南市中國城公辦都更案與城中城條件相似，最後是透過「區段徵收」方式解決，成為全國第一件區分所有建物納入區段徵收的案例，或可作為高雄借鏡。

蔡漢霖表示，城中城應該要都更重建，尤其城中城的產權非常複雜，必須用權利變換的方式予以解決。過往都更會被汙名化，往往是因太執著於名目上價值的增值與否，卻沒有照顧到居住正義的層面。這樣的社區都更不僅牽涉到單純的建物改建，也牽涉到對於社會底層的弱勢救濟問題，不能單純以商業角度來看待。因此現有弱勢住戶的居住問題必須先獲得妥善解決，都更重建才能回歸到執行手段的討論。

蔡漢霖說，台南市「中國城」案例，背景條件與高雄「城中城」雷同，中國城是位於台南市中西區住商混合的大型建築，知名建築師李祖原設計，3、40年建築也是產權複雜，成治安淵籔，都更也面臨阻力，整合困難。後來是台南市府採用區段徵收方式進行，讓建築界眼睛一亮，因為過去從未聽聞有此方法。高雄城中城如果透過協議合建或權利變換都無都法解決時，台南市對中國城的建物採取區段徵收解決方法，或許是一個可以借鏡的成功案例。

林資雄表示，台北市超過30年的老屋高達70%，所以台北市推動都更的速度如果比較快，是合理的。但高雄超過30年的老舊房子也有50%，而且其中超過40年、50年的老舊透天厝到處可見。外界看高雄：應該是「都更天堂」啊！怎麼都更反而落後？