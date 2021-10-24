快訊

鈕承澤涉性侵遭判刑四年定讞 聲請移花監服刑

扁女婿趙建銘判3年8月、26日台中監獄服刑 父趙玉柱判刑4月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為城中城都更找出路 業界：可考慮採區段徵收方式解決

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市都更學會理事長林資雄（右起）、台北市都市更新學會理事長蔡漢霖與高雄市都更學會副理事長李惠珍，建議城中城都更透過「區段徵收」方式解決。記者徐如宜／攝影
高雄市都更學會理事長林資雄（右起）、台北市都市更新學會理事長蔡漢霖與高雄市都更學會副理事長李惠珍，建議城中城都更透過「區段徵收」方式解決。記者徐如宜／攝影

高雄城中城大火燒出全國老舊危樓去從問題，都更議題引發重視。為了讓全國各都學會了解高雄此一重大災難，並提供具體改善建議，高雄市都更學會理事長林資雄邀各縣市都更學會到高雄考察。台北市都市更新學會理事長蔡漢霖今天在現場表示，都市更新後的房地分配方式有「協議合建」和「權利變換」兩種，城中城因產權複雜，較適合後者；台南市中國城公辦都更案與城中城條件相似，最後是透過「區段徵收」方式解決，成為全國第一件區分所有建物納入區段徵收的案例，或可作為高雄借鏡。

蔡漢霖表示，城中城應該要都更重建，尤其城中城的產權非常複雜，必須用權利變換的方式予以解決。過往都更會被汙名化，往往是因太執著於名目上價值的增值與否，卻沒有照顧到居住正義的層面。這樣的社區都更不僅牽涉到單純的建物改建，也牽涉到對於社會底層的弱勢救濟問題，不能單純以商業角度來看待。因此現有弱勢住戶的居住問題必須先獲得妥善解決，都更重建才能回歸到執行手段的討論。

蔡漢霖說，台南市「中國城」案例，背景條件與高雄「城中城」雷同，中國城是位於台南市中西區住商混合的大型建築，知名建築師李祖原設計，3、40年建築也是產權複雜，成治安淵籔，都更也面臨阻力，整合困難。後來是台南市府採用區段徵收方式進行，讓建築界眼睛一亮，因為過去從未聽聞有此方法。高雄城中城如果透過協議合建或權利變換都無都法解決時，台南市對中國城的建物採取區段徵收解決方法，或許是一個可以借鏡的成功案例。

林資雄表示，台北市超過30年的老屋高達70%，所以台北市推動都更的速度如果比較快，是合理的。但高雄超過30年的老舊房子也有50%，而且其中超過40年、50年的老舊透天厝到處可見。外界看高雄：應該是「都更天堂」啊！怎麼都更反而落後？

「公部門介入力道太少。」林資雄說，高雄的都更速度應該會是六都之冠，但為何卻變成最後一名？這是因為高雄的重劃土地實在太多，所以高雄沒辦法將建設的力量，集中到市中心改建老舊房屋。再者，台北市、新北市有都更推動師的培訓機制，唯獨高雄沒有。雖然高雄都更學會有利用自身力量，培訓267位都更推動師，但缺少政府的支持，這股力量還是沒有辦法發揮出來，呼籲政府能與民間團體一同努力，投入資源以具體手段加速高雄的都市更新。

高雄市都更學會理事長林資雄表示，高雄超過30年的老舊房子有50%，其中超過40年、50年的老舊透天厝到處可見，外界看高雄應該是「都更天堂」，但事實都更落後其他都。記者徐如宜／攝影
高雄市都更學會理事長林資雄表示，高雄超過30年的老舊房子有50%，其中超過40年、50年的老舊透天厝到處可見，外界看高雄應該是「都更天堂」，但事實都更落後其他都。記者徐如宜／攝影
台北市都市更新學會理事長蔡漢霖表示，台南市中國城公辦都更案與城中城條件相似，最後是透過「區段徵收」方式解決，或可作為高雄借鏡。記者徐如宜／攝影
台北市都市更新學會理事長蔡漢霖表示，台南市中國城公辦都更案與城中城條件相似，最後是透過「區段徵收」方式解決，或可作為高雄借鏡。記者徐如宜／攝影

高雄城中城 火災

延伸閱讀

飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用

陳柏惟暴起暴落下一步回高雄？隊友：可能性不大

高雄一早傳槍響！醋勁大發KTV前對空鳴槍 警8小時速偵破

電動自行車無牌無照就可騎 高雄交通事故跟著增加

相關新聞

為城中城都更找出路 業界：可考慮採區段徵收方式解決

高雄城中城大火燒出全國老舊危樓去從問題，都更議題引發重視。為了讓全國各都學會了解高雄此一重大災難，並提供具體改善建議，高...

飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用

高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，成為北高雄首座寵物公園，同時也是高雄第二座寵物公園；今天上午市府動保處、市議員黃秋媖與動...

獲社區好讚認證 屏東泰武鄉萬安社區增進部落向心力

走訪屏東縣泰武鄉萬安部落，感受到部落活力與生命力，泰武鄉萬安社區今年獲屏東縣府社區好讚認證表揚，3年內集滿6項認證，產業...

全聯 岡山打造冷鏈物流中心

剛宣布收購大潤發股權的全聯實業，加速在全台布局，壯大市場競爭力。高雄市經發局表示，全聯於本月20日以13.8億元標得本洲...

恆醫升級 蘇揆要求一次到位

恆春半島醫療資源長期不足，中央核定衛福部立恆春旅遊醫院舊醫療大樓新建預算5.7億，升級為重症急救醫院，預定後年啟用；行政...

電動自行車飆速 事故逐年增

電動自行車遲未修法列管，法令雖限速25公里，卻因沒車牌、超速不會被罰，有些改裝飆速至100公里，高雄今年內就發生4起死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。