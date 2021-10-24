路口車禍占整體事故6成 交通部加強宣導「路口慢看停」

今年交通部首度舉辦交通安全月，將10月作為交通安全月，根據交通部數據顯示，路口事故占整體交通事故的6成，為讓更多民眾注意「路口安全」，今年加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」。高雄市交通局長張淑娟表示，交通局針對「高雄市左轉」在兩年前增加科技執法，違規人數也從單日700件降低為僅剩數十件。

張淑娟指出，針對年長者的用路安全，高市目前在行人號誌的部分從原本一秒一公尺調整為一秒0.8公尺，增加秒數維護年者者、行動不便者安全，另外也在部分路設置庇護島，讓行人不用趕秒數，可在馬路中間稍作停等。

交通部道安會組長湯儒彥表示，路口人車交會頻繁，常見行人在車道上停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機等不專心行為；駕駛不禮讓行人，甚至超速、闖紅燈，這些都是危險行為。但也有駕駛陳情，自己願意禮讓行人過馬路，但有些行人邊走邊滑手機，讓人覺得不被尊重。

湯儒彥表示，駕駛和行人都應該互相尊重，但遇到年者者過馬路確實需要更多耐心，不該催趕。